В военной части нашли древние еврейские надгробия

В Черновцах на территории воинской части нашли сотню надгробий с еврейского кладбища.

Надгробия нашли во время ремонта. Рабочие подняли старый деревянный настил и нашли под ним нашли плиты, сообщил представитель городской еврейской общины Михаил Крайс, сообщает "Молодой буковинец".

Автор: Facebook В Черновцах нашли иудейские надгробия

Могильные плиты вывезли с еврейского кладбища в Садгоре, районе Черновцов, который до 1965 года был отдельным городом. В нем проживали члены религиозного движения хасидов.

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Автор: Facebook В Черновцах нашли иудейские надгробия

Израильский историк и журналист Шимон Бриман сообщил, что надгробия тайно вывезли в конце 1940-х - начале 1950-х годов.

Среди находок есть плиты, которым более 150 лет.

Во время проведения ремонтных работ во Львове на ул. Ганны Барвинок под асфальтом обнаружили мацевы - еврейские надгробия. Волонтеры организации "Хесед Арье" начали работу по их изъятию.