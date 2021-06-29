В ущелье в лесу нашли похищенные картины Пикассо

 
Ексклюзивы
1/5
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 567
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 486
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 774
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 558
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
6 Просмотров: 1188
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1215
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 441
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 873
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1782
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
13
8
10
7
13
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Как гибель &quot;Титаника&quot; освещали тогдашние газеты - подборка иллюстраций
Как гибель "Титаника" освещали тогдашние газеты - подборка иллюстраций
Чем занимались меннониты в Украине в начале ХХ века - подборка фото
Чем занимались меннониты в Украине в начале ХХ века - подборка фото
Как в СССР цензурировали письма
Как в СССР цензурировали письма
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Видео
Все видео
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 81
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 558
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1908
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 729
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 396
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 864
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
среда, 30 июня 2021 01:13

В ущелье в лесу нашли похищенные картины Пикассо

  Комментировать
В ущелье в лесу нашли похищенные картины Пикассо
Картины похитили из галереи в Афинах. Фото: Reuters

Похищенные картины художников Пита Мондриана и Пабло Пикассо нашла полиция в Греции.

"В понедельник полиция обнаружила обе картины скрытыми в ущелье близ Афин и арестовала одного гражданина Греции", - сообщает Reuters.

49-летний грек признался в похищении картин. Он повел полицию в лес за пределами столицы и показал тайник.

Полотна похитили в 2012 году из Национальной галереи Греции. Тогда воры проникли в галерею в Афинах и похитили картину Пикассо "Голова женщины", которую художник подарил музею в 1949 году и "Мельницу" Мондриана 1905-го.

Воры несколько раз активизировали музейную сигнализацию. Охрана выключила сигнализацию, но впоследствии обнаружила одного из воров с помощью датчика движения.

На картине Пикассо есть посвящение греческому народу за борьбу с фашизмом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Старинную картину похитили из музея во время карантина

"Это является причиной того, что невозможно было картину не только продать, но и выставить где-нибудь", - сказала министр культуры Лина Мендони.

Во французском городе Нанси представители Украины передали Франции картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", которую похитили в 2018 году из музея. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Нанси Матье Кляйн подписали акт передачи картины городу и местному музею изобразительного искусства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ущелье в лесу нашли похищенные картины Пикассо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5715
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 3924
&quot;Зе! Убийца Конституции&quot;: соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
5
 Просмотров: 3825
Избили до комы: трое мужчин устроили самосуд над вором телефона (18+)
Избили до комы: трое мужчин устроили самосуд над вором телефона (18+)
5
 Просмотров: 3366
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
13
 Просмотров: 2826
История
Предшественники итальянцев и армян. Нашли древнейшие доказательства производства вина в Европе
Предшественники итальянцев и армян. Нашли древнейшие доказательства производства вина в Европе Просмотров: 135
Родом из прошлого: тренды XIX в. возвращаются в моду
Родом из прошлого: тренды XIX в. возвращаются в моду
5
 Просмотров: 369
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
13
 Просмотров: 1215
Расстреляли бывшего военного министра
Расстреляли бывшего военного министра
 Просмотров: 468
На воду спустили судно нового типа
На воду спустили судно нового типа
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
29
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
6
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
4
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
Голосов: 3
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть