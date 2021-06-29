В ущелье в лесу нашли похищенные картины Пикассо

Картины похитили из галереи в Афинах. Фото: Reuters

Похищенные картины художников Пита Мондриана и Пабло Пикассо нашла полиция в Греции.

"В понедельник полиция обнаружила обе картины скрытыми в ущелье близ Афин и арестовала одного гражданина Греции", - сообщает Reuters.

49-летний грек признался в похищении картин. Он повел полицию в лес за пределами столицы и показал тайник.

Полотна похитили в 2012 году из Национальной галереи Греции. Тогда воры проникли в галерею в Афинах и похитили картину Пикассо "Голова женщины", которую художник подарил музею в 1949 году и "Мельницу" Мондриана 1905-го.

Воры несколько раз активизировали музейную сигнализацию. Охрана выключила сигнализацию, но впоследствии обнаружила одного из воров с помощью датчика движения.

На картине Пикассо есть посвящение греческому народу за борьбу с фашизмом.

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"Это является причиной того, что невозможно было картину не только продать, но и выставить где-нибудь", - сказала министр культуры Лина Мендони.

Во французском городе Нанси представители Украины передали Франции картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", которую похитили в 2018 году из музея. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Нанси Матье Кляйн подписали акт передачи картины городу и местному музею изобразительного искусства.