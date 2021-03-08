В УИНП назвали нелогичным выходной на 8 марта

Дробович заявил, что 8 марта также является днем победы борьбы за трудовые права женщин. Фото: Reuters

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал нелогичным выходной 8 марта.

"Позиция Института такова: если это был день борьбы за трудовые права женщин, то выходной в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Дробович сообщил, что в Украине завершается работа над законопроектом о праздниках и памятных датах. Во время общественного обсуждения все смогут высказаться по поводу нерабочего дня. Он считает, что украинцы поддержат нерабочий день, потому что любят выходные.

Отмену выходного на 8 марта он считает не столь принципиальной темой, как то, какими смыслами праздник наполнять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Негативные последствия пандемии отразились на женщинах" - в столице проходит Женский марш

"Вопрос, исповедовать ли традиции советского человека - "весна, красота". Нет, это не воспринимает много людей. Не воспринимают и люди старшего возраста эту советчину", - сказал он.

Украинские бойцы, которые находятся на передовой - поздравили женщин с 8 марта. Пожелали здоровья, мирного неба и настоящего счастья. Видео с поздравлениями появилось на странице Операции объединенных сил в Facebook.