В турецком архиве нашли уникальные украинские документы

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Украинские дипломаты и ученые нашли в Османском архиве Турции оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора 1918 года и ратификационной грамоты гетмана Павла Скоропадского.

"Все документы поражают качеством, изысканным стилем исполнения, художественным подходом к каллиграфии и четким сургучными отражением большой государственной печати. ​​История Украины буквально оживает среди Стамбула. Киеву в годы великих потрясений, к сожалению, не удалось сохранить собственные экземпляры", - говорится в сообщении МИД Украины.

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Документы удалось найти благодаря стараниями посла Украины в Турции Андрея Сибиги, генерального консула в Стамбуле Александра Гамана и ученой Ирины Матиаш. Способствовал поискам заместитель председателя Османского архива Себахаттин Байрам. Ранее над украинистикой архива работали историки Емельян Прицак, Богдан Сергийчук. Сейчас- ученый Александр Середа, владеющий староосманским языком.

"Архивы бывших империй сохраняют удивительные артефакты. Документы прежних эпох рассеяны во времени и пространстве. Империи становятся республиками, но их главные сокровищницы - документальные архивы - переходят от правительства к правительству и от государства к государству. Чтобы и в дальнейшем сохранять уникальные исторические памятки, за которыми кто-нибудь обязательно и не случайно придет", - добавляют в МИД.

Украинская Центральная Рада, благодаря демонстрации в Брест-Литовске IV универсала, была признана единственным легитимным органом правления в Украине. 9 февраля 1918 года делегация УЦР также подписала Брест-Литовский мир со странами Четверного Союза. Стороны прекратили военные действия и восстановили дипломатические отношения. Украина должна была поставлять в Германию 60 млн пудов хлеба, мясо и другую продукцию. В обмен на нее, войска Германии обязались освободить страну от большевиков, что и сделали. Но одна оккупация завершилась другой, которая привела к падению УЦР и утверждению гетманата Павла Скоропадского.