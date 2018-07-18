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среда, 18 июля 2018 14:09

В столице нашли фотоальбомы советского партизана
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Альбом нашли на остановке в Киеве
Фото: Facebook
Альбом нашли на остановке в Киеве
Альбом нашли на остановке в Киеве
Альбом нашли на остановке в Киеве
Альбом нашли на остановке в Киеве

18 июля в Киеве на троллейбусной остановке в Бабьем Яру прохожие нашли 2 распотрошенных фотоальбома руководителя советских партизан Алексея Федорова за 1941-1944 годы.

"Фотографии вырваны, уцелела только одна. Есть надписи карандашом и печати. ​​Я забрал все, что уцелело, с собой, но не знаю, что с этим делать. Может, этот пост увидят родственники или люди, готовые взять это на хранение?" - написал журналист Игорь Рец в Facebook.

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Генерал-майор, дважды Герой Советского Союза Алексей Федоров был одним из руководителей партизанского движения во время войны. Командовал Черниговско-Волынским партизанским соединением НКВД СССР, действовавшим в Украине, в Белоруссии и брянских лесах России. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

В Запорожье на билборд наклеили поздравление с днем ​​рождения советскому разведчику Павлу Судоплатову. "111 лет - борьба продолжается!" - написали на нем. Фотографию в Facebook разместил местный житель Александр Лебедь.

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