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четверг, 05 августа 2021 08:21

В США вышла газета на украинском языке

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В США вышла газета на украинском языке
Газета "Америка" - христианско-католическое издание. Основной массив информации в газете составляли местные новости, обзоры. Фото: https: //vue.gov.ua

Газета на украинском языке "Америка" начала выходить в США 5 августа 1886-го.

В городе Шенандоа, штат Пенсильвания, 1884-го возникло первое организованное поселение украинцев. Греко-католический священник Иван Волянский (1857-1926) прибыл в Шенандоа по поручению львовского митрополита Сембратовича.

Волянский приложил усилия к основанию украинских магазинов на кооперативных началах, помог фонду для украинских рабочих, контролировал строительство церкви св. Михаила. По его инициативе создан украинский хор, читальня, театральная труппа и оркестр. Отец начал издавал газету "Америка". Священник хотел через газету помочь украинцам сохранить религиозную и национальную идентичность. Волянский был вынужден самостоятельно учиться печатать.

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Газету верстали на четыре полосы. Образец кириллицы для шрифта издания были взяты из типографии Ставропигийского института в Львове. По содержанию газета "Америка" - христианско-католическое издание. Немало публикаций были фактически приходскими сведениям, характерными для тогдашней Галичины.

Основной массив информации в газете составляли местные новости, обзоры. Первый номер начинался с приветствия и пастырского слова отца Волянского. Ниже представлены новости украинского общества Шенандоа и о событиях в мире. Большинство публикаций в газете подавались анонимно.

Газету сначала выдавали раз в месяц, потом - еженедельно. Писатель Иван Франко в "Очерке истории украинской литературы до 1890 года" назвал эту газету "скромным, но очень интересным началом русско-американской прессы".

С отъездом Волянского издание украинской газеты "Америка" прекратили. Последний номер вышел 22 февраля 1890-го.

В Праге Украинская диаспора 30 мая 1923-го основали Украинское историко-филологическое общество во главе с Дмитрием Антоновичем.

Общество вело активную издательскую деятельность: издавало журнал "Записки", труда членов общества, отчеты, брошюры. Это объединение признано международной Комиссией для интеллектуального сотрудничества в Лиге Наций.

Автор: Ольга Васьків
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Дата
05
августа

В США вышла газета на украинском языке

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