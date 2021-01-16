В сеть выложили старые фотографии украинского замка

Фото: Fortepan / Glatz Ödön

Опубликовали фото Подгорецкого замка в Бродовском районе Львовской области 1915 года.

Их опубликовали в архиве Fortepan. На фото можно увидеть сам замок и его комнаты.

Во время Первой мировой войны замок ограбила русская армия. Летом 1915 года в нем располагался штаб 5-го австро-венгерского корпуса.

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Подгорецкий замок был на линии фронта, ему грозило уничтожение. Российский генерал Алексей Брусилов приказал замок не обстреливать. Но его во второй раз ограбили.

Опубликовали фото Кременецкого замка 1920-1930 годов. Крепость расположена в Кременце Тернопольской области.