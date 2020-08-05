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среда, 05 августа 2020 18:48

В пустыне наткнулись на инструменты, которым 100 тыс. лет

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В пустыне наткнулись на инструменты, которым 100 тыс. лет
Инструменты, изготовленные в технике леваллуа находят в Израиле впервые Фото: jpost.com

Археологи обнаружили древние кремневые орудия поблизости города Димона в Израиле. Находки рассказывают о направлении миграции первобытных людей.

Все предметы были созданы в технике нубийской леваллуа, характерной для доисторических жителей Африки. Их возраст оценили в 100 тыс. лет, а подобные в Израиле встречают впервые. Они свидетельствуют, что люди двигались из Африки через пустыню Негев, сообщает The Jerusalem Post.

"Эта техника обработки отождествляется с современными людьми, которые жили в Восточной Африке 150-100 тыс. лет назад и мигрировали оттуда по всему миру. За последнее десятилетие на Аравийском полуострове находили много нубийских стоянок. Этот факт заставил ученых поверить в то, что движение людей из Африки проходило через этот регион. Стоянка возле Димоны, вероятно, представляла собой место самого северного проникновения каменных орудий леваллуа, тем самым обозначая миграционный путь из Африки в Саудовскую Аравию и оттуда, возможно, в Негев", - отмечают исследователи.

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Техника леваллуа предусматривала изготовление овальной заготовки, от которой откалывали одно или несколько острых орудий. Обычно люди использовали их как скребки или ножи, но могли и адаптировать под наконечники.

Ранее археологи нашли древнейшие наконечники стрел Азии в одной из пещер острова Шри-Ланка. Находка доказала, что люди пользовались луком и стрелами за пределами Африки десятки тысяч лет назад.

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