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вторник, 23 июля 2019 16:26

В Праге похоронили украинского писателя
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Александра Олеся хоронили в Праге 1944-го
Фото: history.sumy.ua
Александра Олеся хоронили в Праге 1944-го
Александра Олеся хоронили в Праге 1944-го
Александра Олеся хоронили в Праге 1944-го
Александра Олеся хоронили в Праге 1944-го

Украинского писателя Александра Кандыбу - Олеся похоронили в Чехии 23 июля 1944-го. Хоронили на Ольшанском кладбище в Праге. 2017-го прах писателя и его жены Веры перезахоронили на Лукьяновском кладбище в Киеве.

Последние годы Александра Олеся были тяжелыми. В сентябре 1939-го вспыхнула Вторая мировая война. Поэта не покидают тревожные думы о сыне Олеге - активном участнике движения Сопротивления. Осенью 1941 юноша побывал в Киеве, мечтая о восстановлении украинской государственности. Но борьба была неравной: нацисты схватили Олега Ольжича и в июне 1944-го замучили в концлагере Заксенхаузен. Так преждевременно оборвалась жизнь известного ученого-археолога и талантливого поэта, пишет Сумской исторический портал.

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22 июля 1944 Александр Олесь умер в Праге, вскоре после того, как получил сообщение о гибели сына.

Олег Ольжич собирался жениться на дочери американского миллионера.

"Хочу сообщить вам об одном обстоятельстве, что относится к моей личной жизни, - такое письмо получает проводник Организации украинских националистов Евгений Коновалец 9 марта 1937. - Я правдоподобно вскоре женюсь. Это может произойти в ближайшие недели или позже, в зависимости от того, как сложатся здесь мои дела. Прошу в любом случае иметь в виду, что это в никакой мере не меняет моих планов и обязательств ".

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23
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