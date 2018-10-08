В Польше нашли засекреченные советские атомные базы

На базах хранили атомное оружие. Фото: onet.pl

В Польше обнаружили засекречены атомные советские базы.

Неизвестные элементы советских баз удалось обнаружить благодаря анализу разведывательных материалов ЦРУ археологу доктору Гжегож Кяршису, сообщает Onet.pl.

В 1969 году на территории Польши было создано три больших склада ядерного оружия - в Темплеве, Бжежнице-Колонии и Подборску. Они имели подземное бетонное укрытие, предназначенное для хранения атомных боеголовок. К началу 1990-х годов информация о них была строго засекречена.

"В течение нескольких десятилетий с момента раскрытия существования баз эти объекты обросли легендами, о них выдавалась многочисленная, часто непроверенная информация, которую я решил проверить", - пояснил ученый.

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Благодаря аэрологическому лазерному сканированию исследователь обнаружил ранее неизвестные элементы баз - канавы, окружающие все три объекта, а также укрытия для автомобилей для транспортировки боеголовок. Некоторые из них почти незаметны невооруженным глазом.

Благодаря этому методу ему также удалось воссоздать маршрут советских часовых, которые патрулировали засекречены объекты.

Исследователь также выяснил, что на базах военные жили вместе с семьями, у них даже был детский сад, а возле домов разбиты сады и содержалась скотина.

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