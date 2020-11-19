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суббота, 21 ноября 2020 08:20

В первый полет король назначил преступников

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В первый полет король назначил преступников
Крестьяне прокололи и порезали первую шар на куски. Фото Claude-Louis Desrais

Первый полет с пассажирами на воздушном шаре состоялся 21 ноября 1783-го. До этого в воздух взлетали только животные.

Французские братья Монгольфье 1783-го запустили первый воздушный шар с животными на борту. В корзину небольшого шара с шелковой оболочкой, с отверстием внизу для горячего воздуха, посадили барана, петуха и утку. Под отверстием жгли бумагу и шерсть, так воздух внутри шара прогревался и он поднимался. Неповрежденных животных нашли на поле, где шар приземлился. После этого начали выдумывать аппарат, который бы поднял человека в воздух.

Ученый Жан-Франсуа Пилатр де Розье вместе с маркизом Франсуа д'Арландом решают первыми взлететь в небо. Король Людовик XVI сначала постановил, что осужденные преступники будут первыми пилотами. Диаметр воздушного шара увеличили вдвое, а огонь поместили в железную корзину. Воздухоплаватели могли его контролировать. За 25 мин. двое мужчин подлетели на 900м. вверх. В конце полета на борту оставалось достаточно топлива, чтобы пуля могла пролететь в четыре-пять раз дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воздушный шар за 4 минуты перелетел через пик Эвереста

В том же году но в декабре шар "Глобус" наполнена водородом с пилотами за более чем 2 часа пролетела расстояние в 44 км - от Парижа в деревню на окраине. Это первый пилотируемый полет на шаре. Ученый Жак Александр Сезар разработал водородный баллон, изобрел способ построения легкого, герметичного мешка - оболочки. Вместо полотна сшили прорезиненные шелковую ткань. Придумали добавить плетеную легкую корзину и для балласта привязать к ней мешки с песком. Успешно поднялись и приземлились в 44 км от старта в маленьком городке Несли ла Валле.

21 октября 1991 у озера Гокио (4816 м над уровнем моря) состоялся самый высокогорный запуск воздушного шара. Через вершину горы Эверест из Непала в Тибет перелетели на двух воздушных шарах четверо экстремальных англичан.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
ноября

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В первый полет король назначил преступников

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