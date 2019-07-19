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суббота, 20 июля 2019 09:10

В первом мультике показали прыгающую девочку

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В первом мультике показали прыгающую девочку
Эмиля Рейно считают основателем мультипликации Фото: wikipedia

История мультипликации началась 20 июля 1877 года. Тогда французский инженер-самоучка Эмиль Рейно создал и представил людям первый праксиноскоп. Патент на изобретение получил 30 августа того же года.

Прибор состоял из открытого цилиндра на внутренней стороне которого размещалась полоса с 8 или 12 однотипных миниатюр. На рисунках менялись только движения. В центре аппарата размещалась зеркальная призма, число сторон которой соответствовало числу миниатюр. При вращении цилиндра каждая миниатюра отбивалась от граней призмы, что создавало плавный анимационный эффект. Прибор имел оглушительный успех и приносил радость многим детям. Были и особенно редкие модели прибора предназначены для богатых - изготовлены из дерева туя и черной древесины.

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Сначала созерцать мультипликацию можно было только через небольшое окошко прибора. Через 2 года изобретатель улучшил его с помощью деревянного кожуха со смотровым окном, что позволило транслировать картинки на стену - это получило название "оптический театр".

Еще позже, Рейно заменил цилиндр мягкой лентой, на которой уже были сотни картинок. Таким образом демонстрация циклического движения превратилась в полноценные рисованные сюжеты. Музыку для собственного театра человек писал самостоятельно.

В студии Disney работают над съемками 39 новых серий мультика о приключениях бурундуков Чипа и Дейла. Каждая серия будет длиться семь минут - об этом сообщили в студии

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20
июля

В первом мультике показали прыгающую девочку

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