Disney снимет продолжение популярного мультфильма

Внешний вид главных героев немного изменят. Фото: 24smi.org

В студии Disney работают над съемками 39 новых серий мультика о приключениях бурундуков Чипа и Дейла.

Каждая серия будет длиться семь минут - об этом сообщили в студии.

Над новыми сериями работают в отделении Disney в Лондоне и в студии Xiam.

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Внешний вид главных героев немного изменят.Премьеру новых серий запланировали на 2020 год на стриминговий платформе Disney +.

Канал Nickelodeon заказал спин-офф мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны". Его рабочее название - Kamp Koral. В новом сезоне 10-летний Губка Боб едет в летний лагерь. В сериале будет 13 серий, их начнут производить в июне.