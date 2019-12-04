В озере нашли печать шляхтича

На Волыни нашли древнюю печать. Фото: volyn.com.ua

На дне одного из Шацких озер нашли печать шляхтича первой половины XIX в.

"Это типичная частная печать шляхтича первой половины XIX века. Определить, кому принадлежит, можно только случайно - на ней нет герба, а только инициалы. Возможно, она принадлежала кому-то из местных землевладельцев. На бронзовой подовальной печати диаметром около 20 мм изображена латинская буква R и корона. С обратной стороны имеется ушко с отверстием", - рассказал доктор исторических наук Андрей Гречило, сообщает "Історична правда".

Находку могли продать за границу. Газета "Волынь" начала акцию "Стань другом музея". С ее помощью профинансировали покупку печати. Сейчас она находится в фондах Любомльского краеведческого музея.

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Директор Любомльского краеведческого музея Юрий Финиковський считает, что печать могли изготовить в одном экземпляре. Это затрудняет ее атрибутацию.

"Все равно мы рады, что этот артефакт украсил коллекцию Любомльского краеведческого музея", - заявил краевед.

На аукционе Violity продали редкий геральдический топор времен Киевской Руси. По предварительной информации артефакт раскопали на Черниговщине.