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среда, 11 августа 2021 08:20

В небе столкнулись два пассажирских самолета

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В небе столкнулись два пассажирских самолета
Памятник футбольной команде "Пахтакор" в поселке Куриловка Днепровского района. В честь погибших футболистов назвали улицы в городах Узбекистана. Фото: Vasyatka

В небе над поселком Куриловка Днепровского района на высоте 8400 м 11 августа 1979-го столкнулись два самолета "Ту-134". Погибли все 178 человека.

По количеству жертв эта авиакатастрофа в истории Украины занимает первые места. Среди столкновений самолетов - третье. Среди погибших оказались 17 членов узбекского футбольного клуба "Пахтакор", из-за чего трагедия получила особый резонанс. Команда "Пахтакор" летела из Узбекистана на матч в Минск.

Ту-134А белорусского управления гражданской авиации выполнял рейс по маршруту "Ташкент - Гурьев - Донецк - Минск". В 13.11 по московскому времени лайнер вылетел из Донецка и взял курс на Минск. В самолете было 77 пассажиров. Почти треть салона занимала футбольная команда. В 12.53 из аэропорта города Воронежа взлетел другой Ту-134А молдавского управления гражданской авиации, выполнявший рейс "Челябинск - Воронеж - Кишинев". В салоне находились 88 пассажиров, из них 16 - дети.

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Авиадиспетчер запутался в расчетах высоты самолетов и дал неправильные указания. Диспетчер подумал, что два самолета по времени разделяют положенные 3 мин. Без проверки взаимного положения лайнеров с помощью радиолокатора дал команду занимать одинаковые эшелоны высоты. Оба самолета шли в облаках, пилоты не имели возможности проявить друг друга. На высоте 8300 м молдавский самолет врезался в минский, отсек ему часть крыла и хвостовое оперение и тут же взорвался.

Через 9 месяцев двух диспетчеров приговорили к 15 годам в колонии общего режима. В честь погибших футболистов назвали улицы в городах Узбекистана.

При невыясненных до конца причинам 17 июля 1996 взорвался самолет, вылетевший рейсом TWA 800 из Нью-Йорка в Париж с 212 пассажирами и 18 членами экипажа на борту.

Причиной катастрофы стало самовольное занятие центрального топливного бака. Взрыв произошел в днище самолета между кабиной пилотов и крылом, где образовалась огромная дыра. Шансов выжить у людей не было.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
11
августа

В небе столкнулись два пассажирских самолета

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