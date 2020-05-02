В лесу нашли ретро-автомобиль

Фото: topgir.com.ua

В Вышгородском лесу мужчина обнаружил раритетный автомобиль Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie 1932

Автор находки Максим Зинченко считает, что это незавершенная попытка воссоздать "Майбах Гитлера", сообщает topgir.com.ua.

Maybach Zeppelin Spohn Stromlini создали, как шоу-кар для Берлинского автосалона 1932.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ухоженные усадьбы и аутентичная одежда - как жил закарпатский городок под властью Чехословакии

Модель Maybach Zeppelin DS8 Stromlinien создали в единственном экземпляре. Существуют слухи, что нацистский диктатор Адольф Гитлер забраковал выпуск подобных автомобилей, потому что это противоречило идеологии национал-социализма.

В немецком цифровом архиве хранятся фотографии, сделанные на Закарпатье в 1930-х. На них можно увидеть город Рахов, виды его окрестностей и местных жителей.