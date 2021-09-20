В кургане нашли древнейшую в мире мозаику

В Турции нашли мозаику из гальки. Фото: hurriyetdailynews.com

В центрально-анатолийской провинции Йозгат обнаружили 3,5 тыс.-летнюю мозаику.

Исследователи назвали ее самой старой в мире, сообщает Daily News.

Раскопки в кургане ведут археологи из Университета Бозока в Йозгате и Пизанского университета под руководством Анаклета Д'Агостино.

Мозаика состоит из 3147 камней.

"Найденная нами мозаика является старейшей в мире. Эта мозаика объединяет структуру эпохи хеттов. Мы знаем, что в Греции есть подобные мозаики. Но наверняка эта старше их. Сейчас мы это изучаем. Мозаики эпохи хеттов намного старше, чем мозаики времен Ассирии. Эта сделана из гальки разных цветов. Она имеет различные декоративные особенности. Мы думаем, что это связано с храмом в этой местности", - сказал Д'Агостино.

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Директор провинциального отдела культуры и туризма Хюсейин Шифтчи сказал, что примитивность мозаики доказывает ее давность.

"Много примеров таких мозаик можно найти в Газиантепе. Но самая примитивная форма этих мозаик - здесь. Мы планируем развивать здесь туризм", - добавил он.

Во французском городе Арль археологи в одном из домов обнаружили множество фрагментов настенных древнеримских росписей I в. до н. е. Здание получило название Дом арфиста. Его построили вокруг центрального атриума с большим бассейном для сбора дождевой воды.