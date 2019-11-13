В кругосветное путешествие женщина взяла только небольшой чемодан

Финишировала Нелли Блай 25 января 1890 .. Экипаж, посланный за Нелли на вокзал, доставил ее в редакцию газеты "Нью-Йорк Уорлд". Иллюстрация из газеты World

72 дня, 6 часов, 10 минут и 11 секунд понадобилось американской журналистке 22-летней Нелли Блай, чтобы объехать земной шар. 14 ноября 1889 года путешественница стартовала из Нью-Йорка, туда и вернулась 25 января следующего года.

Такой же маршрут был описан в романе французского писателя Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Чтобы побить рекорд героя этого романа журналистка нью-йоркской газеты "World" Нелли Блай - настоящее имя - Элизабет Кокрейн, отправилась в путешествие. Маршрут ее пролегал через Лондон, Париж, Суэц, Цейлон, Сингапур, Гонконг, Иокогаму и Сан-Франциско. Спонсировала путешествие редакция нью-йоркской газеты "World", издателем которой был Джозеф Пулитцер.

В путешествие взяла только небольшой чемодан. Большую часть своих денег она хранила в сумочке, которую обвязала вокруг шеи. Плащ, саквояж и часы, которые отсчитывают нью-йоркский время, - все, что взяла женщина.

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Каждый этап кругосветного путешествия фиксировался в официальном протоколе. Во Франции взяла интервью у знаменитого писателя Жюля Верна. Нелли Блай делала очень короткие остановки в пути, ведь надо было спешить. Блай путешествовала, используя пароходы, а также существующие железнодорожные системы. Иногда транспорт становился причиной незапланированных задержек, особенно на азиатской части маршрута.

Финишировала журналистка 25 января. Экипаж, посланный за Нелли на вокзал, доставил ее в редакцию газеты "Нью-Йорк Уорлд". В ее честь называли спортивные команды и скаковых лошадей. Нелли Блай подробно описала свои приключения в книге "За 72 дня вокруг света". В 1891 году она еще два раза совершила кругосветное путешествие - сначала за 67, потом за 66 дней.

Журналист издания Генри Стэнли 17 октября 1869 по заданию редактора отправился на поиски экспедиции шотландского путешественника Дэвида Ливингстона, пропавшей в Африке два года назад.