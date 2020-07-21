В красавицы забрали титул за снимки обнаженной

Темнокожая модель Ванесса Уильямс завоевала титул "Мисс Америка". фото https://www.facebook.com/OfficialVanessaWilliams

Темнокожая модель Ванесса Уильямс на конкурсе красоты 23 июля 1983-го завоевала титул "Мисс Америка". В следующем году звание у нее забрали.

Ванесса участвовала в конкурсе "Мисс университет". побеждала в конкурсе "Мисс Нью-Йорк". В конкурсе "Мисс Америка" одержала уверенную победу. Через десять месяцев после конкурса Ванесса стала получать звонки с угрозами публикации интимной фотосессии с ее участием, сделанной годом ранее.

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Она работала визажистом у фотографа Тома Шиарела. Он убедил Уильямс принять участие в интимной съемке с другой девушкой. Журнал Penthouse опубликовал снимки, для которых Уильямс позировала в обнаженном виде. Разразился скандал. Через несколько дней после выхода номера, под давлением Уильямс передала корону вице-мисс.

Женщина подала иск в размере $500 млн против Боба Гуччионе и Тома Шиарела. Номер с Ванессой принес журналу прибыль в размере $14 млн. Стала певицей и актрисой. Сыграла с Арнольдом Шварценеггером в боевике.

Американка Мэри Джейкобс изобрела бюстгальтер 3 сентября 1914. Образец она смастерила с помощью служанки из носовых платков и запатентовала свое изобретение через год.