В конюшне имени Берии энкаведисты сожгли чеченцев

Горный аул Чечни - Хайбах. Фото: infochechen.com

В горном ауле Чечни - Хайбахе 27 февраля 1944 года состоялось массовое, юридически не доказано убийство чеченцев сотрудниками советского НКВД. Погибло более 700 человек - большинство из них - дети и старики.

В феврале 1944 года кремлевский режим начал депортацию чеченского народа в Сибирь. В результате проведенных трех операций выселены в восточные районы СССР 650 000 чеченцев, ингушей, калмыков и карачаевцев. Во время депортации чеченцев из Чечни в 1944 году НКВД столкнулись с трудностями при выселении жителей горных селений. Кроме погодных условий провести выселение в установленные сроки не позволили недостаточность сил и транспортных средств для проведения спецоперации.

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Согласно планам руководства СССР, никто не должен был оставаться на своей территории. Жителей, оставшихся со всех хуторов Нашхоевского округа собрали в поселке Хайбах под предлогом формирования транспортной колонны для дальнейшего отправления на равнину. Жителей собрали в конюшне колхоза имени Лаврентия Берии, заранее подготовленное, обложили сеном, соломой.

Когда все собрались (чеченцев оказалось более 700 человек) ворота конюшни накрепко закрыли. Конюшню подожгли, а людей, которые пытались вырваться из огня - розстрилювати.Очолюе операцию начальник Дальневосточного краевого управления НКВД полковник Гвишиани.

По данным чеченских историков, общее количество потерь чеченской нации в период депортации с 1944 по 1957 годы составила 50% от численности народа. Численность потерь чеченцев с 1994 по 2004 год составила около 30%.

Президент США Франклин Рузвельт 19 февраля 1942 подписал "Директиву 9066" - власть получила право принудительно вывозить американцев японского происхождения за пределы страны.