В Китае произошло самое страшное землетрясение

23 января 1556-го в китайской провинции Шэньси произошло наибольшее по количеству жертв землетрясение.

Погибли около 830 тыс. человек. Современные исследования, основанные на данных геологии, оценивают его магнитуду примерно в 8 баллов.

Шэньси находился на берегу реки Хуанхэ. Земля под городом была песчанистый и глинистой, чередовалась с низкими холмами.

Очевидцы рассказывали, что целые города погружались в грунт от подземных толчков. Тысячи людей жили в вырытых в холмах пещерах, которые осыпались за секунды, или же были погребены под селевыми потоками.

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Автор: cdn.maximonline.ru В таких пещерах жили люди, когда земля во время землетрясения начала оседать

В эпицентре землетрясения открылись трещины глубиной более 20 м. Разрушение зафиксировали в радиусе 500 км от эпицентра.

Первый толчок произошел в пять утра. В настоящее время большинство семей еще находились дома. Кроме того, высокая плотность заселения способствовала таким масштабным человеческим жертвам.

По предположениям ученых-сейсмологов, если бы эта катастрофа произошла в наше время, число жертв могло достичь 1,5 млн человек.

Землетрясение затронуло более 97 округов в 9 китайских провинциях. Поднимались и опускались значительные территории. Это спровоцировало оползни, горы сравнялись, а русла рек изменили направление, что привело к массовым наводнениям.

Населения двух провинций Шэньси и Шаньси сократилось на 60%. Некоторые районы провинции Шэньси вовсе обезлюдели.

Повторные толчки продолжались полгода, примерно 3-5 раз в месяц. Следующие три года чувствовались легкие колебания.

Землетрясение амплитудой 7,4 балла произошло на Сицилии 11 января 1693-го. Его считают одним из самых мощных в истории Италии. Погибли более 60 тыс. человек. Пострадали 70 городов.