В кабаре курили опиум, пили абсент и танцевали канкан

В 1900 году владельцы "Мулен Руж" приобрели огромного деревянного слона и поместили его в саду кабаре. Они установили спиральную лестницу, ведущую к животу слона, в котором происходили приватные танцы. Фото: real-vin.com

В Париже 6 октября 1889 года открыли ночное кабаре "Мулен Руж". У заведения была огромная площадка для танцев, освещенная газовыми лампами. Наблюдая за танцовщицами, мужчины пили абсент и курили опиум. Гвоздем программы стала кадриль, что вскоре окрестили "французским канканом".

Французы Жозеф Оллеро и Шарль Зидлер недалеко от площади Пигаль и бульвара Рошешуар построили развлекательное заведение. Название новому кабаре дала декоративная мельница с крыльями красного цвета. Клуб почти сразу получил популярность среди парижан. Начали ставить танцевальные номера, одноактные пьесы, исполняли шансон.

Гвоздем программы стала кадриль, что вскоре окрестили "французским канканом". Этот зажигательный танец, ранее его танцевали женщины из рабочих кварталов. Темп и движения в нем каждый раз усложняли, появились новые фигуры, в частности эффектный шпагат и энергичные махи ногами. Первые артистки "Мулен Руж" танцевали одетыми. Лишь изредка зрители могли увидеть частичку обнаженного тела - полоску между чулком и панталонами.

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В 1915 году "Мулен Руж" сгорел, однако уже через несколько лет снова возобновил свою деятельность. Кроме канкана, здесь ставили оперетты а также показывали фильмы. После Второй мировой войны сцена "Мулен Руж" стала одним из самых престижных арт-площадок Парижа. На ней считали за честь выступать шансонье Эдит Пиаф, Ив Монтан и Шарль Азнавур, Элла Фитцджеральд, Лайза Минелли и Фрэнк Синатра.

В краже картины Леонардо Да Винчи "Моны Лизы" в 1913 году обвиняли спецслужбу Германии, жандармов из России и международный преступный синдикат. В Лувре репродукция висит в траурной раме. Люди толпами ходят в музей. Смотрят на место, откуда украли полотно. Танцовщицы в кабаре "Мулен Руж" выступают в масках с лицом "Моны Лизы"