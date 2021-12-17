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суббота, 18 декабря 2021 00:46

В Испании раскопали храм Геркулеса

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В Испании раскопали храм Геркулеса
Храм построили древние финикийцы. Фото: Diario de Cadiz

Испанские археологи обнаружили в окрестностях города Кадиса затопленные руины храма Геркулеса

Храм построил древний народ финикийцев. У них Геркулес назывался Мелькартом, сообщает газета Diario de Cadiz.

Финикийцы – это древний народ, который сначала населял восток Средиземного моря, но затем расселился по всему Средиземноморью.

Храм Геркулеса в Кадисе был одним из самых знаменитых святилищ древности. Историк Светоний писал, что в этом храме Юлий Цезарь увидел статую Александра Великого, после чего решил посвятить жизнь совершению великих дел.

До сих пор не находили никаких следов постройки.

Руины были найдены в устье канала Каньо-де-Санкти-Петри. Здание имело размеры 300 на 150 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кинжал помог найти место древней битвы

Для подтверждения версии об обнаружении храма Геркулеса предстоит провести дальнейшие археологические исследования на суше и под водой.

В пещере Бизман у марокканского портового города Эс-Сувейра археологи обнаружили морские раковины. Они могут быть самыми древними ювелирными украшениями в мире. Древние люди делали из раковин бусы и браслеты примерно от 142 до 150 тыс. лет назад.

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