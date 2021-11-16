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вторник, 16 ноября 2021 14:01

В древнем храме нашли кружки для пива
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В древнем храме нашли кружки для пива
Фото: M. Osman
Археологи обнаружили в Египте древний храм Солнца
Руины храма нашли в Абу-Гурабе, в 15 км от Каира
Также были обнаружены печати бывших фараонов, остатки колонн и известняковый порог

Археологи обнаружили в Египте древний храм Солнца.

Руины храма нашли в Абу-Гурабе в 15 км от Каира. Его построили в XXV в. до н. э., сообщает CNN.

Фараон Ниусерра построил храм на месте еще более древнего святилища. Он правил в 2458 - 2422 годах до н. е.

Правитель сам мог разрушить прежний храм, чтобы построить новый.

"Главная цель храма заключалась в том, чтобы быть местом обожествления живого правителя", - рассказал археолог Массимилиано Нуццоло.

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В храме нашли древние кувшины для пива. Напиток использовали во время ритуалов. Также были обнаружены печати бывших фараонов, остатки колонн и известняковый порог.

Gazeta.ua показала фотографии древнеегипетских храмов 1921 года. Один из самых больших храмовых комплексов расположен в Луксоре на Юге страны. Он посвящен богу Солнца Амон-Ру. Древнейшая часть храма была основана при фараоне Аменхотепе III. Это центр храма с близлежащими залами, украшенными монументальными рельефами и надписями.

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