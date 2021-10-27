В центре российского города обнаружили захоронение жертв репрессий

Жители коттеджного поселка Шершни в центре российского Челябинска обнаружили захоронение жертв сталинских репрессий.
Скелеты обнаружили при прокладке канализации на глубине 3 м, сообщает "Радио свобода".
Возле Шершней есть другое место захоронения репрессированных - Золотая гора. Там в шахты сбрасывали тела расстрелянных.
В конце 1990-х черепа с пулевыми отверстиями находили в Шершнях при строительстве коттеджей. Следственный комитет тогда заявил, что это не жертвы репрессий. Власти заявили, что эти кости похоронили на кладбищах Челябинска. Где именно - не указали.
По факту сегодняшних находок управление следственного комитета РФ в Челябинской области назначило проверку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
Жители Шершней говорят, что полиция и эксперты забрали несколько черепов и костей. Останки людям предложили выкопать самим и вынести на помойку.
Вблизи села Соколовка Золочевского района Львовской области нашли массовое захоронение жертв НКВД. Об этом сообщил мемориально-поисковый центр "Доля", специалисты которого и обнаружили братскую могилу воинов УПА - жертв советского режима.
Комментарии