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среда, 27 октября 2021 12:58

В центре российского города обнаружили захоронение жертв репрессий

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В центре российского города обнаружили захоронение жертв репрессий
В Челябинске нашли тела со следами пуль. Фото: "Конкурент"

Жители коттеджного поселка Шершни в центре российского Челябинска обнаружили захоронение жертв сталинских репрессий.

Скелеты обнаружили при прокладке канализации на глубине 3 м, сообщает "Радио свобода".

Возле Шершней есть другое место захоронения репрессированных - Золотая гора. Там в шахты сбрасывали тела расстрелянных.

В конце 1990-х черепа с пулевыми отверстиями находили в Шершнях при строительстве коттеджей. Следственный комитет тогда заявил, что это не жертвы репрессий. Власти заявили, что эти кости похоронили на кладбищах Челябинска. Где именно - не указали.

По факту сегодняшних находок управление следственного комитета РФ в Челябинской области назначило проверку.

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Жители Шершней говорят, что полиция и эксперты забрали несколько черепов и костей. Останки людям предложили выкопать самим и вынести на помойку.

Вблизи села Соколовка Золочевского района Львовской области нашли массовое захоронение жертв НКВД. Об этом сообщил мемориально-поисковый центр "Доля", специалисты которого и обнаружили братскую могилу воинов УПА - жертв советского режима.

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