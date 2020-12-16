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среда, 16 декабря 2020 18:01

В центре города строители откопали древнеримские бани

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В центре города строители откопали древнеримские бани
Находку стремятся сохранить, как важный элемент архитектуры римских времен Фото: thenationalnews.com

В столице Иордании Аммане нашли руины древней общественной бани. На нее наткнулись рабочие, которые прокладывали новый канализационный коллектор в центре города.

Ученые считают, что бани заложили римляне где-то в II - III вв. до н.э. Такой возраст показали остатки керамики, передает "Правительственный Курьер".

Поселение на месте Аммана существовало еще 9 тыс. лет назад, но в III в. до н.э. его захватил египетский царь Птолемей II. Властитель назвал поселение Филадельфией. Впоследствии им завладели римляне, которые оставили старое название, построили театр и другие общественные здания. В руинах бани нашли безголовую статую, возможно римского аристократа.

В Департаменте древностей королевства Иордания отметили, что специальному комитету еще предстоит решить, что делать с находкой, хотя ее стремятся сохранить. Впрочем, муниципалитет Аммана вправе уничтожить руины, ведь они находится в центре города, рядом с жилыми и деловыми зданиями.

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Недавно в Турции нашли мемориальную гробницу греческого поэта и астронома Арата из Сол. На нее наткнулись археологи во время раскопок древнего города Солы или же Помпейполиса, что в провинции Мерсин.

Ученый жил в 315 - 240 годах до н.э. Был известен в эпоху эллинизма и изучался в римский период, а его работы по астрономии и поэзии "Явления" читают и по сей день

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