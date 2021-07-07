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среда, 07 июля 2021 11:57

В центре города откопали массу человеческих костей
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Специалисты объясняют, что центр Винницы стоит на кладбищах
Фото: vn.20minut.ua
Специалисты объясняют, что центр Винницы стоит на кладбищах
Специалисты объясняют, что центр Винницы стоит на кладбищах
Специалисты объясняют, что центр Винницы стоит на кладбищах

В Виннице во время копания рва для прокладки высоковольтной сети рабочие обнаружили много человеческих останков. На находку наткнулись недалеко от ночного клуба "Курсаль" и административного здания, которое называют "Книжкой".

"Это не похоже на кладбище, скорее братская могила. На глубине нескольких метров почва хаотично пересыпана черепами, костями детей и взрослых, остатками от кирзовых сапог. Здесь не несколько человек покоится, их десятки, возможно, и сотни. А мы только начали работы", - рассказал порталу "20 хвилин" электромонтажник Михаил.

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Рабочих наняла днепропетровская компания. О находке уже сообщили руководителю. Он поговорил с местными специалистами, они посоветовали собрать кости и перезахоронить.

Центр Винницы стоит на кладбищах. Находку обнаружили недалеко от Центрального парка. На его территории находится сразу четыре бывших захоронения: могилы винничан, расстрелянных чекистами НКВД в 1937-1938 годах, кладбище немецких военных, могилы красноармейцев и часть римско-католического кладбища. Торговый центр "Универмаг" стоит частично на греко-католическом кладбище XVIII в., а частично на православном кладбище первой половины XIX в.

Первые раскопки, проходившие с целью эксгумации тел казненных палачами НКВД людей, завершились в оккупированной немцами Виннице 16 июня 1943 года. За полмесяца удалось обнаружить 509 тел.

Свидетельства о массовых захоронениях расстрелянных мирных жителей Винницкой области доходили до ушей немцев еще с 1941 года, но тогда нацисты не видели потребности в расследовании. За него взялись через два года, когда начали терпеть поражения на фронтах. Доказательство страшных преступлений СССР могло способствовать идеологической борьбе против него.

Поводом к началу поисков стали показания местного жителя, обнаружившего тело в городском парке в мае 1943-го. Тогда же начали первые раскопки, а 15 июня была создана следственная комиссия под председательством немецкого профессора Герхарда Шрадера.

Было установлено, что уничтожение людей происходило во времена Большого сталинского террора 1937-1938 годов. Тогда в Винницкой области репрессировали более 20 тыс. граждан, из которых около 60% казнили. Большинству стреляли в затылок.

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Дата
07
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