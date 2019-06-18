В центре города нашли древнее захоронение

В Чернигове нашли захоронение XI в. Фото: cntime.cn.ua

В Чернигове на проспекте Победы напротив Центрального рынка нашли захоронение XI в.

Археолог Игорь Игнатенко 13 июня заметил, что в городе проводятся земляные работы, которые не были согласованы с органами охраны памятников истории культуры. Попросил у подрядчика разрешения провести там раскопки, сообщает cntime.cn.ua.

"Оказалось, что среди этих материалов есть захоронения, которое датируется возможно XI веком. Также какие-то следы заборов примерно XI века и зданий.

Вы видите, сохранился скелет не совсем хорошо. Мы можем сказать, что был гроб с гвоздями. Бывают гробы деревянные, сделанные без гвоздей. То гвозди были как показатель состоятельности, или чтобы отогнать злых духов. Видим у бедра человека ножик. Несмотря на надбровные дуги черепа этого лица и на ширину бедер можно предположить, что это скорее всего мужчина. Они после обработки, фотографирования, зарисовки, подготовки научного отчета должны быть переданы в музейное учреждение.

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Где-то здесь пожалуй было кладбище. Здесь есть забор, можно сказать где-то неподалеку была какая-то застройка, жилая или хозяйственная", - рассказал археолог.

Археологи провели раскопки на Красной площади в Чернигове. Обнаружили 67 артефактов. Раскопали деревянный дом размером 4 на 5 м. На то время он считался большим. Состоял из 2 помещений.