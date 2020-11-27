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пятница, 27 ноября 2020 12:29

В Беларуси началось вооруженное восстание

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В Беларуси началось вооруженное восстание
Вооруженное сопротивление большевикам оказали Первый Слуцкий и Второй Грозовский полки, объединенные в Слуцкую бригаду Фото: wikipedia

Слуцкое восстание сторонников Белорусской Народной Республики против советской власти началось 27 ноября 1920 года. Активное сопротивление большевистским войскам белорусы оказывали месяц.

До этого продолжалась польско-советская война. Случчина неоднократно переходила из рук в руки, а в конце-концов, по перемирию 12 октября, на некоторое время оказалась в нейтральной зоне. Впоследствии должна была перейти под власть большевиков. Те проводили жестокую политику военного коммунизма, поэтому движущей силой восстания стали крестьяне, которые поддерживали идею независимой Беларуси. Вызвал возмущение людей и очередной раздел страны между русскими и поляками. Чтобы противодействовать этому белорусам не хватало только организации.

В самом Слуцке возобновил работу Белорусский национальный комитет, возглавляемый юристом и эсером Павлом Жавридом. А уже 14 ноября на Случчине провели национальный съезд, делегаты которого признали власть БНР в окрестностях и выступили против советской оккупации. На съезде избрали Совет Случчины, а Жавриду передали военное командование. Тогда же опубликовали декларацию, в которой призвали белорусский народ бороться за независимую Беларусь в ее этнографических границах. В крае объявили всеобщую мобилизацию и сформировали 2 полка, что объединились в единую Слуцкую бригаду. При ней действовали военный госпиталь и суд.

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Шаги Совета для освобождения получили значительную поддержку белорусов, которые начали проводить демонстрации. Из Гродно повстанцы получили флаг с надписью "Тем, кто ушел умирать, чтобы жила Родина".

Первые бои с советскими войсками начались 27 ноября. Противодействовала белорусам Омска дивизия Красной армии, но начала распадаться - военные переходили на сторону повстанцев или дезертировали, разочаровавшись в аграрной политике большевиков. Тогда против белорусов бросили значительные вооруженные формирования латышей и китайцев. Повстанцы не смогли сдержать их, ведь несмотря на развертывание значительного партизанского движения имели мало людей, лекарств, оружия и боеприпасов.

31 декабря Слуцкая бригада отступила на территории, занятые поляками. Польские пограничники разоружили ее и распустили воинов. Часть участников восстания вернется в Слуцк, где подвергнется репрессиям большевиков, а остальные присоединятся к партизанским лесным отрядам и будут оказывать активное сопротивление до 1930-х годов.

27 ноября белорусы отмечают как День Героев, хотя это и не закреплено на государственном уровне.

Более 25 тыс. воинов и руководство УНР перешли реку Збруч и вступили на территорию Польши 21 ноября 1920-го. Этот дань считают последним днем ​​существования УНР как государственного образования на территории Украины.

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Дата
27
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