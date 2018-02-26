В Бабьем Яру расстреляли украинских националистов

 
Ексклюзивы
1/5
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
Просмотров: 1494
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 9990
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 846
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3303
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1539
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
Просмотров: 648
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Просмотров: 8037
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Просмотров: 2592
"Для них это катастрофа"- эксперт рассказал, как наказывать коррупционеров
"Для них это катастрофа"- эксперт рассказал, как наказывать коррупционеров
Просмотров: 3789
Историк опроверг заявление премьера Польши про "антисемита Хмельницкого"
Историк опроверг заявление премьера Польши про "антисемита Хмельницкого"
2 Просмотров: 2943
Фото
Все фото
4
31
14
9
12
Под школьным спортзалом нашли часть средневекового города
Под школьным спортзалом нашли часть средневекового города
Подростки-рокеры и дедушки с наколками - показали досуг в СРСР
Подростки-рокеры и дедушки с наколками - показали досуг в СРСР
Заснеженный Киев в старину - подборка фото
Заснеженный Киев в старину - подборка фото
Галицкий город во времена Первой мировой - подборка фото
Галицкий город во времена Первой мировой - подборка фото
Как жил волынский город в 30-х годах под властью Польши - подборка фото
Как жил волынский город в 30-х годах под властью Польши - подборка фото
Видео
Все видео
100 лет назад трезубец признали государственным гербом - 10 исторических фактов
100 лет назад трезубец признали государственным гербом - 10 исторических фактов
Показали раритетную кинохронику Львова под советской оккупацией в 1940 году
Показали раритетную кинохронику Львова под советской оккупацией в 1940 году
Показали самые дорогие картины Казимира Малевича
Показали самые дорогие картины Казимира Малевича
Людей пустили в резиденцию президента в Межигорье
Людей пустили в резиденцию президента в Межигорье
Борьба, пламя и смерть - этот день четыре года назад
Борьба, пламя и смерть - этот день четыре года назад
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1476
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 4878
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 360
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5373
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4230
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 495
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
вторник, 27 февраля 2018 07:08

В Бабьем Яру расстреляли украинских националистов

  Комментировать
В Бабьем Яру расстреляли украинских националистов
В Бабьем Яру погиб 621 украинский патриот.Фото: /www.memory.gov.ua

"В Киевской области борьба против коммунистов все больше трансформируется в борьбу против национальных украинских формирований ... Конфискованный письменный материал, а также свидетельства различных арестованных в последнее время сторонников Бандеры снова доказывают, что сторонников Бандеры невозможно привлечь к любому позитивному сотрудничеству. Поэтому остается только полностью уничтожить это движение", - пишет в донесении о событиях в СССР в феврале 1942 года.

27 февраля 1942 в Бабьем Яру немецкие оккупанты массово расстреляли членов украинского националистического подполья. Вскоре нацисты разворачивают свои репрессии не только против бандеровцев, но и представителей других течений украинского освободительного движения. Всего в Бабьем Яру погиб 621 украинский патриот. Здесь оборвалась жизнь украинской поэтессы, члена ОУН (м) Елены Телиги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В тюрьму за "бандеровскую идеологию": в Польше приняли новый закон

"Одними из жертв Бабьего Яра были украинские националисты. Цифра, которую сейчас используют исследователи, говорит о 621 украинском националисте, которые были убиты в Бабьем Яру", - говорит глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По разным подсчетам, в течение 1941-43 годов в Бабьем Яру расстреляли и похоронили от 70 до 200 000 человек. По данным из архивов СБУ, только за два дня 29-30 сентября 1941 года по Бабьем Яру расстреляли 33 тисячи 741 человека. Большинство из них были евреями, но среди расстрелянных были и украинские националисты, священники, члены подполья.

В течение двух лет немецкой оккупации в Бабьем Яру расстреливали и хоронили всех, кого считали врагами нацистов - евреев, цыган, советских подпольщиков, украинских националистов.Бабий Яр вошел в мировую историю из-за событий двух дней осени 1941 года, когда нацисты расстреляли здесь почти 34 тыс. киевских евреев. Это место стало всемирно известным символом Холокоста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Бабьем Яру расстреляли украинских националистов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

В Бабьем Яру расстреляли украинских националистов

Пизанскую башню реставрировали по ночам

Самое читаемое
Жители Донецка показали будни оккупированного города
Жители Донецка показали будни оккупированного города
20
 4 Просмотров: 113177
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
12
 1 Просмотров: 85705
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
9
 4 Просмотров: 57999
В сеть выложили фото разрушенного донецкого вокзала
В сеть выложили фото разрушенного донецкого вокзала
8
 4 Просмотров: 41240
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
10
 Просмотров: 38047
Больше всего комментируют
30
Кремль не справится с Крымом - Кравчук
13
Британский министр рассказал, когда Путин принял решение оккупировать Крым
11
Выборы в России: полицейские пишут на заборах фамилию "Путин"
9
Показали фото погибших на Донбассе снайпера "Деда" и разведчика Сербина
5
Пушечное мясо: в частной армии "Вагнера" служит группа украинцев
Голосов: 1607
Голосование Кто выиграет УПЛ 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть