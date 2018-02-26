В Бабьем Яру расстреляли украинских националистов

В Бабьем Яру погиб 621 украинский патриот.Фото: /www.memory.gov.ua

"В Киевской области борьба против коммунистов все больше трансформируется в борьбу против национальных украинских формирований ... Конфискованный письменный материал, а также свидетельства различных арестованных в последнее время сторонников Бандеры снова доказывают, что сторонников Бандеры невозможно привлечь к любому позитивному сотрудничеству. Поэтому остается только полностью уничтожить это движение", - пишет в донесении о событиях в СССР в феврале 1942 года.

27 февраля 1942 в Бабьем Яру немецкие оккупанты массово расстреляли членов украинского националистического подполья. Вскоре нацисты разворачивают свои репрессии не только против бандеровцев, но и представителей других течений украинского освободительного движения. Всего в Бабьем Яру погиб 621 украинский патриот. Здесь оборвалась жизнь украинской поэтессы, члена ОУН (м) Елены Телиги.

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"Одними из жертв Бабьего Яра были украинские националисты. Цифра, которую сейчас используют исследователи, говорит о 621 украинском националисте, которые были убиты в Бабьем Яру", - говорит глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По разным подсчетам, в течение 1941-43 годов в Бабьем Яру расстреляли и похоронили от 70 до 200 000 человек. По данным из архивов СБУ, только за два дня 29-30 сентября 1941 года по Бабьем Яру расстреляли 33 тисячи 741 человека. Большинство из них были евреями, но среди расстрелянных были и украинские националисты, священники, члены подполья.

В течение двух лет немецкой оккупации в Бабьем Яру расстреливали и хоронили всех, кого считали врагами нацистов - евреев, цыган, советских подпольщиков, украинских националистов.Бабий Яр вошел в мировую историю из-за событий двух дней осени 1941 года, когда нацисты расстреляли здесь почти 34 тыс. киевских евреев. Это место стало всемирно известным символом Холокоста.