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понедельник, 15 марта 2021 16:43

В Африке раскопали неизвестное поселение христиан

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В египетском оазисе Бахария археологи раскопали остатки древних христианских сооружений с хорошо сохранившимися библейскими надписями. Религиозный комплекс действовал с IV - VIII в. н. э.

Руководитель франко-норвежской археологической миссии Виктор Гика рассказал, что комплекс состоял из 6 секторов. Имел 19 выдолбленных в скале келий, на стенах двох из которых присутствуют надписи. Также археологи раскопали 3 церки, от которой сохранилась только структура, наземную резиденцию монахов и трапезную. Наземные сооружения мастера строили из сырцового кирпича и базальтового камня, сообщает Ancient Origins.

Автор: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
  Копты-христиане построили целый религиозный комплекс
Копты-христиане построили целый религиозный комплекс

Символы и надписи на стенах оставляли копты - прямые потомки древних египтян, которые исповедовали христианство. Надписи - в основном религиозные тексты из Библии на греческом языке. Также они рассказывают о жизни монахов в регионе с V в. Именно в это время комплекс действовал наиболее активно.

На месте раскопок еще обнаружили керамические изделия с греческими надписями и фрагменты тканей.

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Историки рассказывают, что христианское монашество впервые возникло в Египте в начале IV в. Его организовал около 305 года святой Антоний. После его смерти в 356-м или в 357 году в Египте существовали 2 вида монашества - поселение или колонии отшельников, или же монастыри, в которых вели полноценную общественную жизнь.

В Министерстве древностей Египта отметили, что открытие важно, поскольку дает ранее неизвестную информацию о планировании ранних монастырских зданий и о формировании первых монашеских общин на территории Египта.

Автор: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
  Копты-христиане построили целый религиозный комплекс
Копты-христиане построили целый религиозный комплекс

Недавно в Форт Шиха в провинции Асуан на юге Египта археологи наткнулись на интересную находку. Речь идет об остатках храма периода династии Птолемеев и римского форта.

Существование храма приходится на годы династии Птолемеев, которая началась примерно 2 десятилетия после смерти Александра Македонского, примерно в 323 году до н. э.

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