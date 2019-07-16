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вторник, 16 июля 2019 16:19

Узнали, как доставляли камни для Стоунхенджа

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Узнали, как доставляли камни для Стоунхенджа
Камни для построения Стоунхенджа доставляли с помощью саней и жира Фото: artnet.com

В ходе исследования мегалитической постройки Стоунхенджа ученые университета Ньюкасла пришли к интересным выводам. Они убеждены, что для транспортировки массивных камней на санках использовали свиной жир.

Исследователи обнаружили значительные остатки жира на черепках глиняной посуды. Его готовили за 3,2 км. от Стоунхенджа в поселении Дарринтон-Уоллс, на территории современного графства Уилтшир. Именно здесь жили люди, которые строили сооружение. Реконструкция черепков доказала, что жир находился в сосудах, которые больше напоминали ведра чем столовую посуда, сообщает Phys.org

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Сейчас исследователи убеждены, что огромные менгиры, из которых состоит Стоунхендж, перемещали с помощью человеческой силы. Эксперименты показали, что камни высотой в 8 м. и весом более 2 т. могли передвигать на санях силой 20-ти человек. Бревна или сани смазывали жиром для уменьшения силы трения.

По словам ученых, археологические находки дают только часть общей картины, поэтому необходимо искать дополнительные доказательства такого применения свиного жира.

Нашли камень, который в 1958 году вынесли из Стоунхенджа.

Его забрал к себе один из археологов, решив помочь с устранением образовавшейся трещины. В результате часть древней достопримечательности пролежала в его доме 60 лет, и вернулась в родной город только в 2018 году.

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