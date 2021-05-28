Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад

Фото: photohistory.kiev.ua

30 мая отмечают День Киева. Начало празднику дали в 1982-м. Именно тогда в Украине отпраздновали 1500-летие со условной даты основания города.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть старые фотографии Киева. На них можно увидеть, каким был город в 1920-х годах.

С 1919 года в городе прочно утвердились большевики. Лишь в мае 1920-го польско-украинским войскам удалось выбить их, но контроль над Киевом большевики вернули в июне. С тех пор началось восстановление предприятий и всего уничтоженного.

Большевистская власть сформировала первые административные районы, а затем началось массовое переименование улиц и площадей в честь коммунистических деятелей и их идей. В 1923 году Крещатик назвали в честь Вацлава Воровского - одного из первых советских дипломатов, убитого белогвардейцами. Появились улицы Карла Маркса, советская, Коминтерна и тому подобное.

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Киев не получил статуса столицы Советской Украины - ею официально был Харьков. Но несмотря на это жизнь в Киеве возобновлялась, а население быстро росло. В городе наладили трамвайные маршруты, железнодорожное сообщение, появились и автобусные пассажирские перевозки.

31 марта 1922 года, благодаря усилиям режиссера и актера Леся Курбаса, в городе появился театр "Березиль". 7 ноября актеры сыграли первую пьесу "Октябрь". Уже позже коллектив театра насчитывал около 250 человек.

В 1923 году в городе открыли Красный стадион. В те же времена в СССР началась политика коренизации. Украинские вывески появились на магазинах. Украинский язык стал официальным языком прессы, образования. Но политики саботировали украинизацию, а в 1930-х ее полностью свернули. Тогда же в городе началась новая волна русификации.

10 мая 1925 года по проекту инженера Евгения Патона открыли мост, названный в честь революционерки Евгении Бош. Он соединил левый и правый берега Днепра. Посмотреть на открытие пришло огромное количество жителей.

Статус столицы Украины Киев получит только в 1934 году.

Ранее публиковали раритетные фотографии Киева 1912 года, за два года до начала Первой мировой войны. Большинство фотографий были сделаны на студии "Гудшон и Губчевський", которая находилась на Прорезной, 23. Гудшон был активным участником выставочного движения Киевского фотографического общества имени Дагерра. За свои работы получил немало наград. Партнер Гудшона Гудчевський также был известным киевским фотографом, снимал закрытые вечеринки, например, прием в честь германского императора. На фотографиях можно увидеть все главные достопримечательности Киева - здание университета, Владимирский собор, Владимирскую горку, оперный театр.