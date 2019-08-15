Уникальный кубок и трость с секретом - показали личные вещи австрийского императора

Потомок императора представил уникальные вещи Франца Иосифа Фото: ntktv.ua

В Коломые показали уникальные вещи императора Австро-Венгрии Франца Иосифа. Их привез потомок властителя Франц Владимир Габсбург Лотринген.

Семейные реликвии до сих пор нигде не показывал. Впервые продемонстрировать именно в Коломые ему посоветовал товарищ. Именно здесь когда-то стоял 24-й полк и Габсбурги присутствовали очень долго, рассказывает в сюжете НТК.

Среди вещей мужчина показал портреты монархов с оригинальными подписями, документы, фотоальбом, королевские печати. Также продемонстрировал позолоченную чашу Франца Иосифа, сделанную в честь победы в одной из битв в Первой мировой войне. Всего таких 2. Одна ныне хранится в замке Гогенцоллернов в Германии.

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Интересным предметом является трость с опасным секретом.

"Ее подарили императору на 60 лет. Он немного хромал, сложность этого изделия в том, что император никогда не должен был ходить без защиты. При правильном обращении и резком движения она делала 3 вращения по кругу и четко поражала противника", - говорит Франц- Владимир, демонстрируя скрытое колющее оружие.

Вещи передаются в семье из поколения в поколение. Говорит, что семейные ценности продавать даже не думал.

Франц Иосиф Габсбург правил Австрией с 1848 - 1916-й. При нем Австрийская империя перешла от абсолютной монархии к конституционной, превратившись в дуалистическую Австро-Венгерскую империю в 1867-м. Его национальная политика, которая охватывала и украинцев, испытывала неоднократные колебания - от жестких репрессий в отношении национального движения 1848-го до значительных уступок украинцам позднее.