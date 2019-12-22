Уникальные документы о Голодоморе передали в музей

Фото: holodomormuseum.org.ua

21 декабря 2019 врач Рубанский амбулатории общей практики семейной медицины Бахмачского района Черниговской обл. Олег Калиняк передал в музей Голодомора важные медицинские документы.

В архиве Рубанский амбулатории он обнаружил стационарный медицинский журнал 1946-1947 годов. В нем содержатся данные о высокой смертности от массового искусственного голода в селах Бахмаччины, сообщает сайт музея Голодомора.

"Указывать причину смерти - голод, было запрещено, поэтому врач Гнилицкий Павел Леонтьевич, указывая симптомы с которыми человек попал в больницу, в отдельной графе ставил особую отметку - Ф-11. Критическое количество таких отметок приходится на март-август 1947 года - пик массового искусственного голода. Именно этой маркировкой врач тайно обозначал смерть от голода, ведь открыто говорить о причинах смертей было запрещено. Такие документы являются прямым доказательством преступления тоталитарного режима", - говорится в сообщении.

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Врачами в Рубанский больницы тогда работали Иван и Надежда Пустовойт. Они понимали важность информации о Голодоморе и сохранили журналы.

"Коммунисты целенаправленно уничтожали все документы, чтобы скрыть преступления и противоправные действия, которые они делали. Журналы, которые сегодня передали в музей Голодомора, могли стоить человеческой жизни. За хранение антисоветских материалов людей наказывали различными способами: от увольнения до ссылки в концентрационные лагеря. Однако отважные врачи, которые понимали их ценность, сохранили. Работники больницы разработали свою собственную метку для обозначения смерти от голода и хранили документы в течение 73 лет, поэтому такой ценной является сегодня их передача в музей", - сообщил историк Ростислав Мартынюк.

Медицинские документы передали в музейные фонды на постоянное хранение.

В парламенте Валенсийской автономии Испании Голодомор в Украине признали геноцидом. Депутаты единогласно приняли постановление "О повышении осведомленности и осуждения больших преступлений ХХ века, которым Голодомор 1932-1933 годов".