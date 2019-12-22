 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1296
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 603
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1512
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 963
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1278
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1926
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2916
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 567
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2601
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 288
Фото
Все фото
8
5
7
10
10
Уникальные документы о Голодоморе передали в музей
Уникальные документы о Голодоморе передали в музей
Показали фото исчезнувшего львовского дома
Показали фото исчезнувшего львовского дома
&quot;Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос&quot;
"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"
Бросали гранаты и овладевали огнеметы - будни украинского городка на фото времен Первой мировой
Бросали гранаты и овладевали огнеметы - будни украинского городка на фото времен Первой мировой
Пауки, черные кошки и ангелы - какими были рождественские ярмарки 90 лет назад
Пауки, черные кошки и ангелы - какими были рождественские ярмарки 90 лет назад
Видео
Все видео
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
В пещере нашли уникальные рисунки
В пещере нашли уникальные рисунки
Восстановили крыивку УПА
Восстановили крыивку УПА
Наиболее героическая страница военного искусства - создали ролик к годовщине уникальной операции
Наиболее героическая страница военного искусства - создали ролик к годовщине уникальной операции
Вынесли приговор украинскому командиру
Вынесли приговор украинскому командиру
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1278
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 612
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1242
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2880
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11475
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
22 декабря 2019
Просмотров: 63
Проблема тренера
Тренерську роботу Віктора Скрипника в "Зорі" журналісти розібрали за останні місяці на молекули. Тож мені залишається перекласти думки експертів на ...
воскресенье, 22 декабря 2019 13:54

Уникальные документы о Голодоморе передали в музей
8

  Комментировать

Важные документы передали в музей
Фото: holodomormuseum.org.ua
Важные документы передали в музей
Важные документы передали в музей
Важные документы передали в музей
Важные документы передали в музей

21 декабря 2019 врач Рубанский амбулатории общей практики семейной медицины Бахмачского района Черниговской обл. Олег Калиняк передал в музей Голодомора важные медицинские документы.

В архиве Рубанский амбулатории он обнаружил стационарный медицинский журнал 1946-1947 годов. В нем содержатся данные о высокой смертности от массового искусственного голода в селах Бахмаччины, сообщает сайт музея Голодомора.

"Указывать причину смерти - голод, было запрещено, поэтому врач Гнилицкий Павел Леонтьевич, указывая симптомы с которыми человек попал в больницу, в отдельной графе ставил особую отметку - Ф-11. Критическое количество таких отметок приходится на март-август 1947 года - пик массового искусственного голода. Именно этой маркировкой врач тайно обозначал смерть от голода, ведь открыто говорить о причинах смертей было запрещено. Такие документы являются прямым доказательством преступления тоталитарного режима", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный

Врачами в Рубанский больницы тогда работали Иван и Надежда Пустовойт. Они понимали важность информации о Голодоморе и сохранили журналы.

"Коммунисты целенаправленно уничтожали все документы, чтобы скрыть преступления и противоправные действия, которые они делали. Журналы, которые сегодня передали в музей Голодомора, могли стоить человеческой жизни. За хранение антисоветских материалов людей наказывали различными способами: от увольнения до ссылки в концентрационные лагеря. Однако отважные врачи, которые понимали их ценность, сохранили. Работники больницы разработали свою собственную метку для обозначения смерти от голода и хранили документы в течение 73 лет, поэтому такой ценной является сегодня их передача в музей", - сообщил историк Ростислав Мартынюк.

Медицинские документы передали в музейные фонды на постоянное хранение.

В парламенте Валенсийской автономии Испании Голодомор в Украине признали геноцидом. Депутаты единогласно приняли постановление "О повышении осведомленности и осуждения больших преступлений ХХ века, которым Голодомор 1932-1933 годов".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уникальные документы о Голодоморе передали в музей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

"Ее крики доводили до крайней точки" - маніяк вбив 53 жінки

Для государственных финансов создали новую структуру

Немец облучил руку жены

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 150395
Зеленский объявил ультиматум Раде
Зеленский объявил ультиматум Раде 4 Просмотров: 15426
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 1 Просмотров: 6615
Жена бывшего капитана &quot;Динамо&quot; полностью разделась на пляже
Жена бывшего капитана "Динамо" полностью разделась на пляже 1 Просмотров: 6489
Доллар побил очередной рекорд
Доллар побил очередной рекорд Просмотров: 5112
История
"Ее крики доводили до крайней точки" - маніяк вбив 53 жінки
"Ее крики доводили до крайней точки" - маніяк вбив 53 жінки
 Просмотров: 2025
Для государственных финансов создали новую структуру
Для государственных финансов создали новую структуру
 Просмотров: 108
Немец облучил руку жены
Немец облучил руку жены
 Просмотров: 1287
Показали фото исчезнувшего львовского дома
Показали фото исчезнувшего львовского дома
5
 Просмотров: 1260
"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"
"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"
7
 Просмотров: 2646
Больше всего комментируют
5
ГБР пришло с обысками в офис партии Порошенко
4
Зеленский объявил ультиматум Раде
1
"Общество раскололось после выборов, его надо сшивать" - Пекарь
1
Украина приобретет американские вертолеты "Apache"
1
Нацсовет проверит канал Мураева, который показывал пресс-конференцию Путина
Голосов: 1253
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua