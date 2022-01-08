Украинские исследователи отсканировали древний череп

С помощью сканирования восстановят облик мужчины. Фото: Укринформ

В больнице Тернополя археологи сканировали череп возрастом 3 тыс. лет.

Череп нашли более 10 лет назад возле села Мыльное Тернопольского района, пишет "Укринформ".

"Этот череп – единственный уцелевший из всех обнаруженных останков, потому что кости были в очень плохом состоянии из-за специфических почв. Череп, возраст которого ориентировочно три тысячелетия, принадлежит мужчине 20-25 лет. Сейчас мы готовим новую экспозицию в нашем музее, где хотим воссоздать лицо человека, который жил в этих окрестностях", – рассказал директор Залозецкого музея Василий Ильчишин.

С помощью томографа получили 3D изображение черепа. Это позволит воспроизвести внешность мужчины.

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