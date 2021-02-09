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вторник, 09 февраля 2021 11:17

Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир

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Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
9 февраля 1918 года УНР подписала мир с Центральными государствами. Фото: gettyimages.com

9 февраля 1918 УНР и Центральные державы заключили перемирие в Бресте в современной Беларуси.

Австро-Венгрия, Германская империя, Османская империя и Болгарское царство признали Украинскую народную республику независимым, равноправным государством.

Перед этим обсуждение перемирия начали большевики. В Киеве узнали об этом и прислали своих дипломатов. Те заявили, что коммунисты не представляют украинский народ. Центральные державы согласились на участие украинцев.

В Германии и Австро-Венгрии надеялись получить от Украины продовольствие. В этих странах был дефицит продуктов, там начинался голод. Украинцы согласились поставлять продукты. Поэтому немцы называли соглашение "хлебным миром".

Подписать договор удалось благодаря бою под Крутами. Большевиков сдержали, и Центральные державы узнали, что Центральная Рада действительно контролирует Киев. На территории УНР вошли войска Австрии и Германии и окончательно выбили коммунистов.

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Тайный протокол предусматривал присоединение украинской части Восточной Галиции к Буковины и создание коронного края, который должен быть автономией в составе Австро-Венгрии. Этого не произошло из-за поражения империи в Первой мировой войне.

Украинские дипломаты и ученые нашли в Османском архиве Турции оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора 1918 года и ратификации гетмана Павла Скоропадского. Копии документов передали Украине.

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