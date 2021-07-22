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четверг, 22 июля 2021 21:35

Украинцы зациклены на прошлом

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Украинцы зациклены на прошлом

В 1990-х украинцы были очень привязаны к ценностям выживания. После 2014 года мы продвинулись в сторону ценностей самореализации. Об этом рассказала философ, академический директор Эдинбургской бизнес-школы в Украине Наталья Кривда в программе "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

"Украинская нация приобрела субъектность, стала активным игроком, а не объектом, к которому прилагают усилия. Не нашу судьбу кто-то решает. Мы не окраина больших империй, Российской, Габсбургской, Советской, а стали нацией, страной и диктуем волю сами себе," – объясняет философ.

По ее словам, прошлое для украинцев очень важно.

"Мы зациклены на прошлом. Там у нас победы. Запорожская Сечь важна не столько казацкой и воинской славой, сколько реализацией мифа отечества, – рассказывает Кривда. – С прошлым надо работать. Оно подпадает под действие реконструируещего воображения. Прочитываем его так, как нам нужно. Это происходит во всех странах мира во все эпохи. Переписывание пантеонов героев, побед и поражений, трендов. История – это ресурс для формирования идентичности."

Однако, по мнению Натальи Кривды, зацикленность на традиционных ценностях опасно.

"Умберто Эко говорил, что приверженность традиции и отсутствие инноваций может привести к возрождению фашизма. Приверженность традиции – это "потому что так наши предки делали" и "так было всегда". Отсутствие пространства для свободы и инноваций – это очень опасно. По теории социолога Енгергальта, чем дальше двигаемся от ценностей выживания к ценностям самореализации, тем более современной и экономически успешной страной становимся," – объясняет философ.

2 февраля на YouТube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" из разговора с философом Владимиром Ермоленко. В следующих выпусках общались с писателем Станиславом Асеевым, журналистом и публицистом Павлом Казариным, директором "Мыстецкого арсенала" Олесей Островской-Лютой и режиссером Натальей Ворожбит. Вместе с гостями программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда двигаться Украине. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.

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