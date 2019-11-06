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среда, 06 ноября 2019 15:31

Украина заключила военный союз со Швецией

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Украина заключила военный союз со Швецией
6 ноября 1657 прошел Корсунский совет. Фото: kozaku.in.ua

6 ноября 1657 казаки провели совет в Корсуне современной Черкасской обл.

В совете приняла участие генеральная старшина, делегаты от рядового казачества и духовенства и послы Швеции, Речи Посполитой, Османской империи, Крымского ханства, Семигорода и Молдовы.

Корсунский совет подтвердил решения предыдущих казацких советов об избрании гетманом Украины Ивана Выговского.

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Во время совета ратифицировали договор о украинско-шведском военно-политическом союзе. По его условиям шведский король Карл Х Густав обязывался добиваться признания Речью Посполитой независимости Украины. Брестское и Полоцкое воеводства и Западная Украина должны были войти в состав Гетманщины.

На Корсунской рады возобновили союзные отношения с Крымским ханством и Османской империей и заключили перемирие с Речью Посполитой.

Историк Тарас Чухлиб нашел первый реестр гетманов Войска Запорожского в Варшавском архиве Главном Актов Древних. Документ датируется 1680-ми.

В нем старший сын проводника национально-освободительной войны Тимофей Хмельницкий записан как гетман. В списке он идет за Иваном Выговским (1658 - 1659). Тимофей погиб Сучавой - теперь в Румынии, от смертельного ранения 1653-го. Он никогда не упоминался с этой титулатурой.

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Дата
06
ноября

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