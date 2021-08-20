 
Ексклюзивы
1/5
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
2 Просмотров: 180
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
2 Просмотров: 2151
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 693
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 270
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 333
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 2214
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 171
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 369
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 270
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 369
Фото
Все фото
5
4
12
7
11
Украина стала независимой
Украина стала независимой
Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем
Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем
В Москве мятежники попытались захватить власть
В Москве мятежники попытались захватить власть
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото
Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
Видео
Все видео
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В столице снесли историческую усадьбу
В столице снесли историческую усадьбу
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Украинский спутник полетел в космос
Украинский спутник полетел в космос
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1134
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 270
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1755
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 810
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2682
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 432
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
вторник, 24 августа 2021 08:01

Украина стала независимой
5

  Комментировать

Внесение флага Украины в стены Верховной Рады 24 августа 1991 года. Фото Ефрема Лукацкого
Фото: uinp.gov.ua
Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года
Акт о независимости Украины поддержало конституционное большинство депутатов Верховной Рады УССР
Левка Лукьяненка поздравляют с принятием Акта провозглашения независимости Украины
Первая полоса парламентской газеты "Голос Украины" от 27 августа 1991-го вышла с поздравлениями с независимостью.

Украина отмечает самый большой государственный праздник - День независимости. 24 августа 1991-го Верховная Рада Украинской ССР абсолютным большинством голосов приняла Акт провозглашения независимости Украины.

В августе 1991-го в СССР произошла попытка государственного переворота. Самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. 18 августа на даче в Крыму его заблокировали и предложили добровольно сложить с себя полномочия. Президент стремительно терял власть. Союзные органы власти были парализованы. Возникли благоприятные обстоятельства для обретения независимости союзными республиками из-под советской оккупации.

19 августа Кабинет Министров УССР принял постановление, которое подписал первый вице-премьер Константин Масик: "О создании временной комиссии для предотвращения чрезвычайных ситуаций". Ее возглавил государственный министр УССР по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций Евгений Марчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей

Суверенитет Украины оказался под реальной угрозой. Учитывая это, 24 августа 1991-го в Киеве начала работу внеочередная сессия ВР УССР. С докладом о политической ситуации в стране выступил Председатель ВР Украины Леонид Кравчук.

В докладах депутатов высказывалась единое мнение о необходимости принятия решительных мер по защите суверенитета Украины. Было предложено определить и создать все структуры суверенитета и механизм его практической реализации, надежную обороноспособной систему, принять законы о статусе войск, размещенных на территории Украины, принять меры по обеспечению экономического суверенитета.

От имени Народного совета депутат Игорь Юхновский предложил провозгласить акт, в котором должны быть зафиксированы независимый статус Украины, абсолютное верховенство ее Конституции, законов и правительственных постановлений. К вечеру внеочередная сессия ВР УССР провозгласила Акт независимости Украины. Из 396 депутатов против голосовало четверо.

Автор: uinp.gov.ua
  Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года
Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года

Десидент Левко Лукьяненко настаивал на формулировке "восстановление государственности Украины". Другие - на "провозглашении независимости".

На том же заседании Верховная Рада объявила о выходе из СССР и создание собственных вооруженных сил. На 1 декабря 1991 года был назначен общенациональный референдум о провозглашении независимости Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года

Перед референдумом Верховная Рада Украины через СМИ опубликовала обращение к народу:

"Акт провозглашения независимости Украины, это не произведение политиков, депутатов или партий. Это объективная необходимость. Независимость Украины - единственная возможность остановить обнищание нашего народа и создать достойные наших людей такие же условия жизни, труда и отдыха, которыми отмечаются передовые страны мира...Независимость Украины - это право и обязанность построить правовое демократическое цивилизованное государство, где основными ценностями будут реальность прав и суверенитет личности, гарантированность развития и достоинства каждого гражданина, представителя любой национальности, всесторонняя уважение к каждой этнического меньшинства, живущего на украинской земле".

На вопрос "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" 1 декабря утвердительно ответили 28 млн 804 тыс. украинцев или 90,32% из принявших участие в голосовании.

4 сентября 1991-го национальный сине-желтый флаг подняли над Верховной Радой Украины. 28 января 1992-го Государственный флаг Украины утвердила Верховная Рада Украины. Это знамя из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, с соотношением ширины к длине 2:3. Государственный флаг как символ нашей страны является воплощением национального единства, чести и достоинства, традиций государства, истории и современности.

5 декабря 1991 года в Верховной Раде состоялась инаугурация Леонида Кравчука, который 4 дня перед тем победил на выборах и стал первым президентом Украины. Он набрал 61,5% голосов избирателей.

Кравчук возглавлял страну всего 32 месяца. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка 1993-го привела к досрочным выборам президента. Он подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ).

Летом 1994-го Леонид Кравчук проиграл выборы Леониду Кучме. После карьеры президента продолжал политическую деятельность, был депутатом Верховной Рады. В июле 2020-го Кравчук назначен председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбасса. Он сменил на этом посту Леонида Кучму.

р ".

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина стала независимой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Украина стала независимой

Самое читаемое
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 15012
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 9099
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 4320
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
 Просмотров: 2853
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются Просмотров: 2700
История
Возле Одессы обнаружили новые расстрельные ямы
Возле Одессы обнаружили новые расстрельные ямы Просмотров: 261
Немецкая армия проиграла битву
Немецкая армия проиграла битву
 Просмотров: 810
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
 Просмотров: 288
Нашли статую богини здоровья
Нашли статую богини здоровья Просмотров: 144
"Спешил на заседание Верховной Рады. Упал и сломал руку" - как депутаты провозглашали независимость
"Спешил на заседание Верховной Рады. Упал и сломал руку" - как депутаты провозглашали независимость
5
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
8
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
4
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
2
Украина может учить других демократии и толерантности
2
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
2
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Голосов: 197
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть