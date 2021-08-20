Украина стала независимой

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Украина отмечает самый большой государственный праздник - День независимости. 24 августа 1991-го Верховная Рада Украинской ССР абсолютным большинством голосов приняла Акт провозглашения независимости Украины.

В августе 1991-го в СССР произошла попытка государственного переворота. Самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. 18 августа на даче в Крыму его заблокировали и предложили добровольно сложить с себя полномочия. Президент стремительно терял власть. Союзные органы власти были парализованы. Возникли благоприятные обстоятельства для обретения независимости союзными республиками из-под советской оккупации.

19 августа Кабинет Министров УССР принял постановление, которое подписал первый вице-премьер Константин Масик: "О создании временной комиссии для предотвращения чрезвычайных ситуаций". Ее возглавил государственный министр УССР по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций Евгений Марчук.

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Суверенитет Украины оказался под реальной угрозой. Учитывая это, 24 августа 1991-го в Киеве начала работу внеочередная сессия ВР УССР. С докладом о политической ситуации в стране выступил Председатель ВР Украины Леонид Кравчук.

В докладах депутатов высказывалась единое мнение о необходимости принятия решительных мер по защите суверенитета Украины. Было предложено определить и создать все структуры суверенитета и механизм его практической реализации, надежную обороноспособной систему, принять законы о статусе войск, размещенных на территории Украины, принять меры по обеспечению экономического суверенитета.

От имени Народного совета депутат Игорь Юхновский предложил провозгласить акт, в котором должны быть зафиксированы независимый статус Украины, абсолютное верховенство ее Конституции, законов и правительственных постановлений. К вечеру внеочередная сессия ВР УССР провозгласила Акт независимости Украины. Из 396 депутатов против голосовало четверо.

Автор: uinp.gov.ua Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года

Десидент Левко Лукьяненко настаивал на формулировке "восстановление государственности Украины". Другие - на "провозглашении независимости".

На том же заседании Верховная Рада объявила о выходе из СССР и создание собственных вооруженных сил. На 1 декабря 1991 года был назначен общенациональный референдум о провозглашении независимости Украины.

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Перед референдумом Верховная Рада Украины через СМИ опубликовала обращение к народу:

"Акт провозглашения независимости Украины, это не произведение политиков, депутатов или партий. Это объективная необходимость. Независимость Украины - единственная возможность остановить обнищание нашего народа и создать достойные наших людей такие же условия жизни, труда и отдыха, которыми отмечаются передовые страны мира...Независимость Украины - это право и обязанность построить правовое демократическое цивилизованное государство, где основными ценностями будут реальность прав и суверенитет личности, гарантированность развития и достоинства каждого гражданина, представителя любой национальности, всесторонняя уважение к каждой этнического меньшинства, живущего на украинской земле".

На вопрос "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" 1 декабря утвердительно ответили 28 млн 804 тыс. украинцев или 90,32% из принявших участие в голосовании.

4 сентября 1991-го национальный сине-желтый флаг подняли над Верховной Радой Украины. 28 января 1992-го Государственный флаг Украины утвердила Верховная Рада Украины. Это знамя из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, с соотношением ширины к длине 2:3. Государственный флаг как символ нашей страны является воплощением национального единства, чести и достоинства, традиций государства, истории и современности.

5 декабря 1991 года в Верховной Раде состоялась инаугурация Леонида Кравчука, который 4 дня перед тем победил на выборах и стал первым президентом Украины. Он набрал 61,5% голосов избирателей. Кравчук возглавлял страну всего 32 месяца. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка 1993-го привела к досрочным выборам президента. Он подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ). Летом 1994-го Леонид Кравчук проиграл выборы Леониду Кучме. После карьеры президента продолжал политическую деятельность, был депутатом Верховной Рады. В июле 2020-го Кравчук назначен председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбасса. Он сменил на этом посту Леонида Кучму.

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