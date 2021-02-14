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понедельник, 15 февраля 2021 01:13

Украина передала Франции похищенную картину

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Украина передала Франции похищенную картину
Картину из французского музея обнаружили в Киеве. Фото: Укринформ

Во французском городе Нанси представители Украины передали Франции картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", которую похитили в 2018 году из музея.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Нанси Матье Кляйн подписали акт передачи картины городу и местному музею изобразительного искусства, сообщает Укринформ.

"Сегодня благодаря нашим совместным усилиям картина Поля Синьяка вернулась в Нанси. Я очень рад, что Украина выполнила свою важную миссию в возвращении этого шедевра во Францию. Украинские и французские эксперты прекрасно выполнили свою работу. Украина, которую я представляю, является надежным другом и партнером Франции", - заявил дипломат.

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Весной 2019 картину обнаружили в Киеве во время обыска у подозреваемых в убийстве бизнесмена Сергея Киселева. Ее стоимость оценивается в €1,5 млн.

В Киеве, в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко 14 июля презентовали картину французского художника ХVIII века Пьера Луи гудрон "Влюбленный взгляд". В этом году ее вернули в Украину из США.



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