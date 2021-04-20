Украина не смогла договориться с Беларусью о границе

УНР и БНР не смогли договориться о границах Фото: was.media

20 апреля 1918 года в Киеве состоялось первое заседание делегаций Украинской Народной и Белорусской Народной республик по установлению межгосударственной границы. Переговоры не принесли ожидаемых результатов.

Официальные контакты между государствами были установлены в марте, после провозглашения независимости БНР, хоть и без полного признания. Уже в апреле в столицу Украины прибыла белорусская делегация, которая занималась дипломатическими вопросами. На заседаниях участники констатировали отсутствие вражды, но вопрос территориального разграничения был проблематичным из-за нежелания обеих сторон идти на уступки.

Тогда как Украина, так и Беларусь, были заняты войсками Четвертного союза. Однако, признанное по Брест-Литовскому мирному договору украинское правительство имело больше возможностей. Направляло своих комиссаров на спорные земли Полесья, части Минской, Гродненской губерний, Гомельщины и Черниговщины. Проводилась украинизация. Со всем этим политические деятели Беларуси не соглашалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские и белорусские области разделили по-новому

Политический деятель УНР и дипломат Иван Красковский, который был белорусом по происхождению, советовал белорусской делегации затягивать переговоры и не подписывать никаких соглашений без официального признания Украиной независимости Беларуси. Советовал настаивать на белорусском варианте определения границ, заставить Украину отстаивать вопрос независимости Беларуси на переговорах с Германией и Советской Россией, которая тоже не признавала БНР. Другие деятели советовали требовать этнографического принципа признания границ.

Во время заседаний, белорусской делегации удалось лишь опротестовать захват Украиной южных уездов, высказаться за право на самоопределение и получить согласие, чтобы правительство УНР посылало украинских комиссаров - белорусов по происхождению.

Переговоры были прерваны в связи с гетманским переворотом Павла Скоропадского 29 апреля. Они возобновятся в мае, но стороны не заключат даже формального соглашения о государственных границах. 14 августа Совет Министров Украинской Державы издаст постановление о создании административной единицы Полесского староства с центром в городе Мозырь - теперь в Гомельской области Белоруссии.

После отступления немцев с территории обоих государств в конце года, Советская Россия захватит и ликвидирует БНР, а с ней и украинскую власть в некоторых уездах.

25 марта 1918 года Совет БНР принял в Минске Третью уставную грамоту. Ею провозгласили независимость Белорусской Народной Республики. Этническими землями Беларуси объявляли Могилёвщину, белорусские части Минщины, Гродненщины, Виленщины, Витебщины, Смоленщины, Черниговщины и смежные части других губерний, заселенные белорусами. Столицей государства стал Минск. Грамотой объявили об отмене Брест-Литовского мира, подписанного за Беларусь иностранным правительством, который "обрекал белорусский народ на смерть, деля землю его на части". Подчеркнули право и желание Беларуси подписать новый мирный договор. Большевики сразу объявили, что создание независимой БНР является попыткой "помещиков и капиталистов" оторвать Беларусь от Советской России и присоединить ее к буржуазной Германии. Деятели действительно благодарили немцев за освобождение и стремились к союзу с ними, но это вызвало раскол внутри политических кругов, где было также много сторонников России.