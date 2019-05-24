Ученые сварили пиво по античному рецепту

Сварили пиво из дрожжей, которые нашли на раскопках. Фото: ВВС

Ученые трех университетов Израиля смогли воспроизвести шесть образцов древних дрожжей из кувшинов, которые обнаружили на раскопках.

Из них сварили пиво. Подобное пили фараоны в Древнем Египте, сообщает BBC.

Возрожденное античное пиво со временем появится на полках магазинов.

"Я помню, когда мы наконец сварили это пиво, мы все сели за стол и начали его пить. И я сказал, что или нам сейчас будет хорошо, или через пять минут мы все будем мертвы", -рассказал детали археолог из университета имени бар-Илана Арен Майер.

В древнем Египте пиво пили все, независимо от социального статуса или возраста. Его пили вместо воды, которая могла быть зараженной.

Пиво варили с помощью смеси зерновых и воды, затем запекали и оставляли на солнце для брожения. Иногда в напиток добавлялись экстракты различных фруктов. Идея возродить античное пиво возникла у исследователей из Еврейского университета в Иерусалиме Ронена Хазана и Михаэля Клуештейна.

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Пивовар Итая Гутман помог применить современные технологии. Создали пшеничное пиво с концентрацией алкоголя в 6% и медовуху с концентрацией алкоголя в 14%.

"Кроме того, что пить пиво времен фараонов довольно необычно само по себе, это еще и очень важное достижение в области экспериментальной археологии. И это пиво вполне неплохое на вкус", - заявил Хазан.

В Израиле археологи нашли следы древнейшего в мире пива. Его обнаружили в пещере Ракефет на горе Кармель. В погребениях натуфийцив нашли остатки ферментированных зерен пшеницевих растений.