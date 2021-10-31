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понедельник, 01 ноября 2021 08:20

Убили императора инков

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Убили императора инков
Империя инков существовала с 1438 года по 1533 год. Картину с императором Атауальпу создал Lieselotte and Theo Engl в 1969-м

Экспедиция испанских конкистадоров под командой Франсиско Писарро в Перу началась 1 ноября 1532 года.

Первыми жителями Перу были кочевые охотники-собиратели, обитавшие в пещерах прибрежных районов. Между 1526 и 1528 годами испанский конкистадор Франсиско Писарро исследовал побережье Перу. Его привлекало богатство края. Он вернулся в Испанию, чтобы получить экономическую поддержку и людей для дальнейшего изучения страны. И он вернулся в Кахамарку на севере Перу, где пленил инкского императора Атауальпу.

Инки – правящий род народа кечуа, обитавший на территории современного Перу и создавший обширную централизованную империю со столицей в городе Куско в Андах. Империя инков существовала довольно короткое время — с 1438 года по 1533 год. Атауальпу из 5 тыс. представителей индейской аристократии пригласили в гости в лагерь конкистадоров. Те прибыли без оружия, и их коварно убили. Пощадили только правителя, но при его жизни требовали выкуп. Получив 6 тонн золота и 12 тонн серебра, испанцы обещания не сдержали и задушили Атауальпу.

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Став губернатором Перу, Писарро основал многие поселения, в том числе и город Лима. 26 июня 1541 года Писарро принимал в своем дворце в Лиме гостей, когда в дом ворвалось 20 человек с мечами. Писарро скончался, его похоронили во дворе кафедрального собора в Лиме.

В 1991 году ЮНЕСКО объявило Лиму достоянием культурного наследия человечества, потому что город сохранил свою архитектуру колониального периода. Сегодня Лима является промышленным и финансовым центром Перу, здесь основано большинство национальных компаний государства.

В Перу американский историк Хайрем Бингем 24 июля 1911 года нашел "потерянный город" инков Мачу-Пикчу. Расположен в Андах на высоте 2,4 тыс. м. на вершине горного хребта в 80 км к северо-востоку от Куско. В городе найдены 173 скелета, из которых большинство – женские, при этом ни одного ценного предмета при них не обнаружено.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
ноября

Убили императора инков

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