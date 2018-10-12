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воскресенье, 14 октября 2018 12:00

"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук

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В селе Скулин Ковельского района на Волыни живет 91-летняя связная УПА Анна Абрамчук. Во время войны она пришла домой и соседка сдала ее советским военным. Ее задержали и отправили в лагеря, где она приняла участие в Норильском восстании.

Анна живет в деревянном доме с низкими окнами. В нем чисто, убрано. На крыше антенна с сине-желтым флагом. Встречаю во дворе соседа, который постоянно ухаживает за ней. Он единственный, кто заботится о ней, как о маме.

Автор: Михаил Ухман
  91-летняя связная УПА Анна Абрамчук живет в селе Скулин Ковельского района Волыни
91-летняя связная УПА Анна Абрамчук живет в селе Скулин Ковельского района Волыни

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- Нас в семье было трое детей. Две девочки и мальчик. Брат позже погиб в войну и оставил сиротами 4-ро детей, - рассказывает Анна Йонивна. - Когда в 1942 году в село пришли немецкие фашисты, они дотла сожгли все. Отомстили украинским повстанцам, которые находились неподалеку (боевка повстанцев под руководством сотенного "Дьяченко" (Сергей Дятел) за то, что они не давали грабить поселения -Gazeta.ua).

Папа выкопал землянку под лесом и перебрался туда с родными. Я в школу летом не ходила - пасла скот, помогала по хозяйству. Умело управлялась лошадьми. Это увидели повстанцы, стояли от нас неподалеку и попросили выполнять различные задания.

Были длинные волосы, то у него вплетала записки и передавала куда нужно. Однажды меня попросили подводу с соломой перевезти через советский переезд. Сказали, что под соломой кабаны. Я справилась с этой задачей, хотя по мне открыли бешеный огонь. Но Бог меня оберег. Как потом оказалось, на подводе были тела двух убитых наших партизан.

Справилась с этой задачей, хотя по мне открыли бешеный огонь

Позже меня забрали на вышкол, который назывался "Золотая Рота". Он проходил в селе Несухоижи (теперь село Тойкут, Ковельского района Волыни - Gazeta.ua). Там мужчин учили маршировать, стрелять. А нас санитарного дела, шить, стирать, связными быть.

Мама кричала на папу, что меня такую ​​малую берут и используют в войне. Но он говорил, что на все воля Божья. Хотя сам тоже не хотел меня пускать. Говорил, что будет продавать корову и купит мне швейную машинку. Я же говорила, что сначала надо ехать на обучение, научиться, а потом работать. Хотя я так и не научилась тогда шить.

Я провела все лето в лагере. Потом за мной приехали и увезли в урочище Попович, что в Скулинських лесах. Там привели в комнату, где сидели бойцы. Один из них поднялся, подошел ко мне, обнял и сказал: "Ты такая, какая нам надо" - и попросил, чтобы принесли наш сине-желтый флаг с трезубцем вышитым на нем. Я вся дрожала, понимала, что буду принимать присягу. Сказала текст присяги. Встала и незнакомый командир сказал, что с сегодняшнего дня, я не Аня, а "Гива" - а тогда он признался, что он "Клим Савур", - командир УПА. Это был хороший, хотя уже не молод человек. Почтенный, енергичен - все его уважали.

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С того момента, я уже была при штабе. Выполняла серьезные приказы, например ребят переводила секретно с места на место, чтобы никто не видел и другие задачи.

В то время этим районом ходили ватаги поляков, красных бандитов. Они грабили местное население, вырезали. Однажды солдаты пришли в мой дом, я в то время была на задании. Кто-то наверняка рассказал, что работаю на бандеровцев и начали проводить обыск. Все хорошие вещи, которые нашли - забирали с собой, платки. От нас ушли в следующей дом и так далее. Все забирали у людей. Жители села хотели жить, потому молчали, боялись уродов проклятых.

В тот вечер, я вернулась домой. Переоделась. Чтобы снова идти в путь. Мама плакала, просила, чтобы я не уходила. Однако мне надо было доложить нашим ребятам, что появились русские. Мы договорились, что я переночую у дяди и пойду дальше.

У него было 9 детей, тетя начала просить меня, чтобы я покинула их. Иначе придут солдаты и всех зарежут. Дала мне сала, хлеба и выпроводила на порог. Я вышла во двор, и услышала, как ехали подводы. Я от страха присела возле какого-то столба и наблюдала, как они проезжают возле меня. Один говорит своему напарнику: "Слыш, у тебя курит есть?". Из-за большого дождя, они меня не увидели.

Вернулась к дяде во двор, зашла за кладовую, там стояла псовая будка. Я туда залезла, чтобы спрятаться от непогоды, а назад не смогла вылезти. Там и уснула от переутомления. Только ноги выглядывали из конуры.

Автор: Надана Ганною Абрамчук
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Тетя утром сказала сыну, чтобы тот коровы выгонял на пастбище. Проходя мимо кладовой, он увидел меня лежащую. Парень от испуга побежал к тете и сказал, что нашел меня неживую, только ноги торчат из конуры. Тетя побежала к мои матери, все рассказала. Она плакала, пока бежала ко мне. Пришлось в будке снимать крышу, чтобы меня вытащить. Мать принесла мне ботинки и я побежала к нашим повстанцам. Чтобы предупредить об опасности.

Во время пребывания в лесах узнала, что отец пропал. В то время ситуация вообще была неспокойной. Сюда начали прибывать советские бойцы, которые создавали свою агентуру и начинали уничтожать украинских повстанцев. Различными способами они пользовали: физически убивали, создавали псевдо группы бойцов УПА, которые грабили местное население. Одну из таких групп возглавлял псевдо-сотник УПА "Комарик" из села Колодница Ковельского района. Он организовал специальную боевку и используя образ УПА, грабил и убивал мирных жителей. Таким образом люди начали относиться к настоящим повстанцев враждебно. Именно этот "Комарик" пришел к отцу, приставил пистолет к голове и заставил пойти с ним. Больше моего папы никто не видел. Наши ребята потом уничтожили этих наемников, но потерю они сделали большую для меня.

"Комарик" пришел к отцу, приставил пистолет к голове и заставил пойти с ним

Я прибежала домой, как мама говорит: "Поешь дочка". "Немножко позже, мама" - ответила я ей и здесь зашли два советских воина. Спросили, как меня зовут и сказали, что я арестована. Вывели на улицу, а там еще 6 красных бандитов стоят. Оказывается соседка, предательница - следила за мной и когда я пришла домой - дала сигнал.

Сельского голову Скулина на допросе в Луцке следователь допрашивал. "Была ли ета бандеровка в банде и правда ли что ейо отец секретарь павстанцев?", - но он рассказал, что на отца девушки оклеветали.

Оккупанты заставляли меня убить одного из районных командиров УПА - роевого "Богуна". Дали пистолет и холодной осенью пешком отправили в Скулин. Но я сразу же вернулась к нашим и все рассказала им. На следующий день налетели московские враги. Наших ребят погибло немало, среди них и сотенный "Дяченко", который прикрывал отступление остальных.

Меня избитую "этапировали" в Харьковскую тюрьму, а потом был Урал, Новосибирск. Люди по дороге погибали от холода и голода. Их выбрасывали по пути из вагонов. В моем погибли 9 Украинская возрасте до 30 лет. В конце нас привезли в тюрьму Норильска.

Там были нечеловеческие условия проживания. Мы копали котлованы ежедневно, нам за это выдавали по 300 грамм хлеба. В лагере сидели воры, которые не работали, поэтому мы вынуждены были делать их. Такое ужасы долго люди не терпели и все переросло в бунт, известный в истории, как "Норильское восстание". Я стала связной и мне дали новое псевдо "Ганис" Возглавила восстания Анна Мазепа, который руководил подпольным повстанческой комитетом лагеря номер 6.

Ей поручили наладить связь с мужским лагерем. Который она поддерживала через записки. Куски бумаги со ссылкой, привязывались к камню и перебрасывались в мужскую зону.

Автор: Надана Ганною Абрамчук
 

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Однажды ко мне пришла Гана Мазепа и говорит: "Рви матрас и на нем писать: "Жить мы не хотим, хотим умереть". Надпись была сделана глиной. Такой плакат вывесили на воротах зоны. Сказали, что не будем работать и есть тоже не будем. В тот момент мужская зона уже бунтовала, они сожгли стены, разделявшие нас и мы могли свободно уже говорить. Именно в этот момент ко мне подбегает узник Петр Потишук и говорит: "Аня, рви простынь и надевай на голову, ведь сейчас будем на снегу лежать".

В то время ко мне прибежала знакомая девушка Таня и спрашивает, что делать? Выходить из зоны или оставаться. Мы только начали выходить, как увидели, что едут танки на людей. Я еще услышала выстрелы и упала, скошенная пулеметной очередью.

Едут танки на людей. Я еще услышала выстрелы и упала, скошенная пулеметной очередью

Гану тяжело ранило, ей сделали 9 операций, она перенесла три заражение крови. Три года она лечилась в тюремных медицинских учреждениях, а затем ее выпустили и заставили написать расписку о неразглашении.

Почти 10 лет я отсидела в сталинских тюрьмах за то, что хотела свободы Украины. Такова была цена за дыхание свободы. Но даже выйдя из тюрьмы и приехав домой почти инвалидом. У меня не было счастливой жизни. КГБ арестовало моего мужа и отправило в лагеря, где он погиб. А меня с мамой и маленьким ребенком пересилило в Днепропетровскую область. Там я была почти год. Работала дояркой. И благодаря тогдашнему председателю колхоза села Перещепено он помог мне вернуться на Волынь.

Сейчас мне 91 год и вместо того, чтобы счастливо доживать свой век, вынуждена наблюдать, как мой народ воюет против московских уродов. Я вынуждена смотреть, как украинские люди равнодушно относятся к российской угрозы. Они не знают, какую москаль беду может принести нам. Когда узнают, плакать им еще долгие десятилетия.

Автор: Михаил Ухман
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