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пятница, 09 августа 2019 08:20

Турецких матросов палками выгоняли на бой с казаками

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Турецких матросов палками выгоняли на бой с казаками
Казацкая флотилия двинулась на Стамбул через Днепр. Картина "Казаки получают Кафу" А. Орльонова

Казацкая флотилия под проводом запорожского гетмана Якова Бородавки-Нероди (р.н.н. - 1621) 9-го августа 1620 года двинулась на Стамбул через Днепр.

О происхождении и ранний период жизни Якова Бородавки не сохранилось сведений. Его родовой фамилией было "Нерода", им он подписывал документы, а прозвище "Бородавка" ему дали казаки. В конце 1619 года недовольные казаки сбросили с гетманства умеренного Петра Конашевича-Сагайдачного и избрали гетманом Бородавку. Во время войны с турками гетман собрал эскадру из полусотни чаек - деревянные лодок. Двинулись на Стамбул через Днепр.

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Запорожцы разгромили часть гарнизона и ограбили пригород. Некоторые архивные документы утверждают, что страх перед казаками был настолько велик, что турецких матросов приходилось бить палками - чтобы заставить сойти на галеры и выйти против украинских чаек. Потери казаков были небольшие, на Сечь забрали несколько сотен освобожденных рабов.

Когда Сагайдачный вернулся из Варшавы в казацкое войско под Хотин, Якова Бородавка обвинен в военных просчетах и ​​он лишен гетманской булавы в пользу Сагайдачного.

Казацко-московские силы 17 июля 1696 взяли турецкую крепость Азов - на левом берегу реки Дон, в 8 км от впадения ее в море.

Автор: Ольга ВАСЬКИВ
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Дата
09
августа

Турецких матросов палками выгоняли на бой с казаками

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