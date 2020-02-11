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среда, 12 февраля 2020 09:11

Тризуб официально стал гербом

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Тризуб официально стал гербом
В разное время трезубец как знак украинского государства имел различные интерпретации. Фото: dt.ua

В Коростене 12 февраля 1918-го Малый Совет УНР приняла Владимиров Тризуб как Большой и Малый герб Украинского государства. Тризуб официально стал гербом Украинской Народной Республики 25 февраля.

Тризуб приобрел популярность после выхода первой валюты УНР в 1917 году. На банкноте 100 рублей художник Георгий Нарбут изобразил тризуб с крестом. Свои варианты тризуба предлагали художники Георгий Нарбут, Павел Ковжун, Роберт Лисовский, Николай Битинский, Нил Хасевич, Святослав Гординский, Андрей Гречило, Иван Турецкий, Алексей Кохан. Рисунки герба, выполненные Василием Кричевским, Михаил Грушевский принес на заседание Малой Рады. Тогда же приняли большую и малую печати УНР со знаком тризуба. Он изображался на государственных кредитных билетах.

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В разное время тризуб как знак украинского государства имел различные интерпретации. По-разному изображали тризуб украинские моряки, члены ОУН, УПА, украинские пластуны.

Эмблемой Украинского черноморского флота был тризуб с крестом вверху. 15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины тоже признал тризуб с крестом за государственный герб. Националистические организации используют тризуб, в котором средний зуб заменен мечом, некоторые украинские католики - тризуб с крестом.

Верховная Рада Украины 19 февраля 1992 года утвердила тризуб в качестве Малого герба Украины, считая его главным элементом Большого герба Украины. Тризуб стал официальной эмблемой нашего государства.

В Киеве открыли выставку "Символ твоей свободы". Экспозиция посвящена 100-летию утверждения украинского тризуба Государственным геробом.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
12
февраля

Тризуб официально стал гербом

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