Триумфальная арка и резные домики - каким был Святошино 100 лет назад

Фото: facebook.com/kiev.klab

Показали 100-летние фото исторической местности Киева Святошино.

Древнее народное название земли - Святой лес. Существует версия, что оно происходит от имени черниговского князя Святослава Давыдовича, который в монашестве стал Николаем Святошей. Первое документальное упоминание о "бороке Святошинском" содержится в дарственной грамоте польского короля Сигизмунда III от 1619 года, по которой определялись границы земельных владений киевских мещан. С отменой Магдебургского права в 1780-х земли вошли в состав государственного имущества. В середине XIX в. местность была известна как "небольшой сосновый лесок Святошино по Киево-Брестском шоссе", принадлежавший к Белицкой волости Киевского уезда и губернии, пишет Клуб коренного киевлянина.

В 1901-м Святошино подключили к электрической сети, на электротягу перевели и трамваи. Через год завершили строительство Киево-Ковельской линии железной дороги. Несмотря на то, что казна ежегодно получала до 30 тыс. руб. арендной платы, в поселке не хватало уличного освещения, водопровода, тротуаров, брусчатки. Разнообразна малоэтажная застройка поселка сформировалась к 1916-му.

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На территории поселка располагались 47-е Пушкинское смешанное трехклассное училище, коммерческое училище Долинской, частная школа, вечерние классы для взрослых, библиотека Общества трезвости, санаторий Сувальского и Рокочи, гидропатическая больница Сувальского, почта и телеграф, фотоателье Роштанова, несколько аптек, баня, бакалейная и другие магазины, пожарная дружына. В общественном парке в деревянном здании театра, который ныне не сохранился, устраивали театральные представления, концерты, гуляния. Было оборудовано 2 пруда для купания и катания на лодках. На торговой площади функционировали рынок и ресторан.

Великолепная природа, удобный транспорт, отлаженность дачной жизни сделали Святошино самым престижным среди дачных поселков того времени.

В сети опубликовали редкие фото сделанные в 1890-х в Украине. Напечатаны фотооткрытки в 1942 году III Рейхом во время Второй мировой войны. Точное название местности неизвестно. Предполагают, что фото сделаны на Черкащине - именно там сохранились похожие хаты.