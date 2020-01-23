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четверг, 23 января 2020 18:17

Триумфальная арка и резные домики - каким был Святошино 100 лет назад
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Показали, каким было Святошино 100 лет назад
Фото: facebook.com/kiev.klab
Показали, каким было Святошино 100 лет назад
Показали, каким было Святошино 100 лет назад
Показали, каким было Святошино 100 лет назад
Показали, каким было Святошино 100 лет назад

Показали 100-летние фото исторической местности Киева Святошино.

Древнее народное название земли - Святой лес. Существует версия, что оно происходит от имени черниговского князя Святослава Давыдовича, который в монашестве стал Николаем Святошей. Первое документальное упоминание о "бороке Святошинском" содержится в дарственной грамоте польского короля Сигизмунда III от 1619 года, по которой определялись границы земельных владений киевских мещан. С отменой Магдебургского права в 1780-х земли вошли в состав государственного имущества. В середине XIX в. местность была известна как "небольшой сосновый лесок Святошино по Киево-Брестском шоссе", принадлежавший к Белицкой волости Киевского уезда и губернии, пишет Клуб коренного киевлянина.

В 1901-м Святошино подключили к электрической сети, на электротягу перевели и трамваи. Через год завершили строительство Киево-Ковельской линии железной дороги. Несмотря на то, что казна ежегодно получала до 30 тыс. руб. арендной платы, в поселке не хватало уличного освещения, водопровода, тротуаров, брусчатки. Разнообразна малоэтажная застройка поселка сформировалась к 1916-му.

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На территории поселка располагались 47-е Пушкинское смешанное трехклассное училище, коммерческое училище Долинской, частная школа, вечерние классы для взрослых, библиотека Общества трезвости, санаторий Сувальского и Рокочи, гидропатическая больница Сувальского, почта и телеграф, фотоателье Роштанова, несколько аптек, баня, бакалейная и другие магазины, пожарная дружына. В общественном парке в деревянном здании театра, который ныне не сохранился, устраивали театральные представления, концерты, гуляния. Было оборудовано 2 пруда для купания и катания на лодках. На торговой площади функционировали рынок и ресторан.

Великолепная природа, удобный транспорт, отлаженность дачной жизни сделали Святошино самым престижным среди дачных поселков того времени.

В сети опубликовали редкие фото сделанные в 1890-х в Украине. Напечатаны фотооткрытки в 1942 году III Рейхом во время Второй мировой войны. Точное название местности неизвестно. Предполагают, что фото сделаны на Черкащине - именно там сохранились похожие хаты.

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