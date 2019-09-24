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вторник, 24 сентября 2019 23:13

Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
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Показали уникальные фотографии поселков Центральной Украины
Фото: Личная коллекция Игоря Солодовникова
Показали уникальные фотографии поселков Центральной Украины
Показали уникальные фотографии поселков Центральной Украины
Показали уникальные фотографии поселков Центральной Украины
Показали уникальные фотографии поселков Центральной Украины

В сети опубликовали редкие фото сделанные в 1890-х в Украине.

"Напечатаны фотооткрытки в 1942 году III Рейхом во время Второй мировой войны. Германия проявляла большой интерес к украинскими землями, о чем свидетельствует выпущенная серия", - пишет в Facebook художник Игорь Солодовников.

Точное название местности неизвестно. В комментариях к посту предполагают, что фото сделаны на Черкащине - именно там сохранились похожие хаты.

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В сети появились уникальные негативы села Позняки, теперь жилой массив Киева, датированные 1939-м. Первые письменные упоминания о селе относятся ко второй половине XVI в.

Название села произошло от фамилии Позняк - его носили владельцы древнего поселения Паньковщина, братья Моисей и Леонтий. В 1631-м село стало собственностью киевского митрополита Петра Могилы, а впоследствии - Киево-Братского монастыря

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