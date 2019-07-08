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воскресенье, 14 июля 2019 08:20

"Теперь здесь танцуют": на месте разрушенной тюрьмы установили таблицу

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&quot;Теперь здесь танцуют&quot;: на месте разрушенной тюрьмы установили таблицу
Картина Жан-Пьер Уэль (1735 - 1813). На полотне изображена общая панорама - народ отчаянно сражается с защитниками крепости

Восставшие парижане 14 июля 1789 года взяли штурмом королевскую укрепленную тюрьму Бастилию, символ тирании династии Бурбонов. Сейчас это национальный праздник Франции.

С апреля во Франции продолжаются народные волнения. Предыдущие годы выдались неурожайными, а король Людовик XVI (1754-1793) и аристократия ведут роскошный образ жизни. В июне депутаты с низких слоев населения провозгласили себя Национальным собранием. Людовик вводит в Париж 20 000 наемников - немецких и швейцарских солдат. Разгоняет сборы и 11 июля освобождает популярного в народе министра-реформатора Жака Неккера. Парижане восстают.

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К десятитысячной толпы повстанцев присоединились солдаты французской армии. Оружие ищут во всех вооруженных магазинах. Пушки и 32000 ружей нашли в Арсенале и Доме инвалидов. Последним местом, где был порох и пули, была тюрьма для политических преступников Бастилия.

Комендант Бастилии Бернар-Жордан Де Лоне, опасаясь штурма, обратился за помощью к королю. В гарнизон прибыли швейцарскими гвардейцы, всего - 82 защитника. В тюрьме семь заключенных. Тысячи людей, вооруженные мушкетами, мечами и другим оружием штурмуют Бастилию. Де Лоне отдает приказ открыть огонь - погибает сотня людей, защитники крепости невредимы. Тела 98 французов выносят на площадь.

На следующий день Бастилию обстреливают из пяти пушек, под стенами - 13 тысячная толпа. Де Лоне машет собственным белым платком на палке и спускает подвесной мост. Революционеры ему отрезают голову ножом.

Напуганный король идет на уступки народу. 15 июля Национальное собрание приняло разрушить королевский замок-тюрьму. Камни идут на строительство моста через Сену, остальные - в качестве сувениров. За два года на месте крепости установили табличку: "Теперь здесь танцуют". В 1880 году французский Сенат провозгласил 14 июля национальным праздником Франции.

В Буэнос-Айресе состоялась Майская революция 25 мая 1810 года, с которой начался процесс образования государства Аргентина.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
июля

"Теперь здесь танцуют": на месте разрушенной тюрьмы установили таблицу

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